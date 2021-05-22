22 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt!

Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt! Yapabileceğim tek şey...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

, Başkanı 'in kendisi hakkında söylediği sözlere karşın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir maktupla yanıt verdi. Terim, "Mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, Başkanı 'e sosyal medyadan paylaştığı mektupla yanıt verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Levent Tüzemen Fatih Terim'in Cengiz'e verdiği yanıtı böyle değerlendirdi!

İşte Terim'in sosyal medya hesabından paylaştığı o mektup:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardından, küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünden açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak; mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

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