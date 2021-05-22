Fatih Terim'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt!

Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kendisi hakkında söylediği sözlere karşın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir maktupla yanıt verdi. Terim, "Mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sosyal medyadan paylaştığı mektupla yanıt verdi.

İşte Terim'in sosyal medya hesabından paylaştığı o mektup:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardından, küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünden açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak; mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.

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