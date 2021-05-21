Son dakika transfer haberi: Ülkesine damga vurdu! Galatasaray devreye girdi
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar maliyeti düşük olan Lazar Tufegdzic için harekete geçti. İşte transferdeki son gelişmeler... (GS spor haberleri)
Süper Lig'i bu sezon şampiyon Beşiktaş'la aynı puanda bitiren ancak averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynayacak.
Kadroda önemli bir revizyona gidecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Bu sezon en çok sorun yaşanan mevkilerden olan orta saha için temaslarını yoğunlaştıran Galatasaray, gündemine Spartak Subotica'da forma giyen Lazar Tufegdzic'i aldı.
Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılıların gündemindeki Lazar Tufegdzic, bu sezon forma giydiği 39 karşılaşmada 18 gol atıp 8 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
24 yaşındaki Sırp on numaranın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyon euro...
LAZAR TUFEGDZIC KİMDİR?
22 Şubat 1997'de dünyaya gelen Lazar Tufegdzic, kariyerine Kızılyıldız altyapısında başladı. Bezanija ve OFK Belgrad takımlarında forma giyen Tufegdzic, 2019'un ocak ayında Sindjelic'ten Spartak Subotica'ya transfer oldu. Genç on numaranın takımıyla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Tufegdzic, Sırbistan Milli Takımı formasını da 2 kez terletti.
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