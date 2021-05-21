21 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Ülkesine damga vurdu! Galatasaray devreye girdi

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar maliyeti düşük olan Lazar Tufegdzic için harekete geçti. İşte transferdeki son gelişmeler... (GS spor haberleri)




Son dakika transfer haberi: Ülkesine damga vurdu! Galatasaray devreye girdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'i bu sezon şampiyon 'la aynı puanda bitiren ancak averajla ikinci sırada yer alan , önümüzdeki sezon 'nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynayacak.

Son dakika transfer haberi: Ülkesine damga vurdu! Galatasaray devreye girdi

Kadroda önemli bir revizyona gidecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

Son dakika transfer haberi: Ülkesine damga vurdu! Galatasaray devreye girdi

Bu sezon en çok sorun yaşanan mevkilerden olan için temaslarını yoğunlaştıran , gündemine 'da forma giyen 'i aldı.

Son dakika transfer haberi: Ülkesine damga vurdu! Galatasaray devreye girdi

Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılıların gündemindeki , bu sezon forma giydiği 39 karşılaşmada 18 gol atıp 8 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika transfer haberi: Ülkesine damga vurdu! Galatasaray devreye girdi

24 yaşındaki Sırp on numaranın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyon euro...

Son dakika transfer haberi: Ülkesine damga vurdu! Galatasaray devreye girdi

LAZAR TUFEGDZIC KİMDİR?

22 Şubat 1997'de dünyaya gelen , kariyerine altyapısında başladı. ve takımlarında forma giyen Tufegdzic, 2019'un ocak ayında 'ten 'ya transfer oldu. Genç on numaranın takımıyla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Tufegdzic, formasını da 2 kez terletti.

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