13 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor

Şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Galatasaray, yeni sezon için de girişimlerini sürdürürken, takımdan gönderilmesi gündemde olan Feghouli'nin yerine yeni adaylar arıyor. Bu mevki için birçok isim yazılıp çizilirken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de son haftaya girilirken, şampiyonluk umutlarını sürdüren yeni sezon için de çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor

Sarı-kırmızılar için birçok isim yazılıp çizilirken, özellikle hücum hattına yeni takviyeler yapmak için hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor

Yeni sezonda takımdan gönderilmesi gündemde olan 'nin yerine sağ kanat için 'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor

'nin önde gelen haber kaynaklarından 'ın haberine göre , 'nin Bulgar sağ açığı 'u gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor

Haberde sarı-kırmızılıların Diagne'yi kiralık olarak gönderdiği 'un ve ekibi 'nın da oyuncuya ilgisi olduğunun altı çizilirken 'nin, oyuncusunu ödenmemiş olan borçlarına karşılık serbest bırakabileceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor

ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 27 mücadelede 6 gol ve 12 asist kaydetti.

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Bulgar oyuncu tüm kariyerinde çıktığı 197 maçta ise 49 gol 51 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor

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