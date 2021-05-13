Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor

Haberde sarı-kırmızılıların Diagne'yi kiralık olarak gönderdiği West Bromwich Albion'un ve İspanyol ekibi Valencia'nın da oyuncuya ilgisi olduğunun altı çizilirken Cagliari'nin, oyuncusunu ödenmemiş olan borçlarına karşılık serbest bırakabileceği belirtildi.