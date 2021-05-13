Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Galatasaray Feghouli'nin yerine onu istiyor
Şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Galatasaray, yeni sezon için de girişimlerini sürdürürken, takımdan gönderilmesi gündemde olan Feghouli'nin yerine yeni adaylar arıyor. Bu mevki için birçok isim yazılıp çizilirken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken, şampiyonluk umutlarını sürdüren Galatasaray yeni sezon için de çalışmalarını hızlandırmış durumda.
Sarı-kırmızılar için birçok isim yazılıp çizilirken, özellikle hücum hattına yeni takviyeler yapmak için hazırlanıyor.
Yeni sezonda takımdan gönderilmesi gündemde olan Sofiane Feghouli'nin yerine sağ kanat için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiltere'nin önde gelen haber kaynaklarından The Telegraph'ın haberine göre Galatasaray, Cagliari'nin Bulgar sağ açığı Kiril Despodov'u gündemine aldı.
Haberde sarı-kırmızılıların Diagne'yi kiralık olarak gönderdiği West Bromwich Albion'un ve İspanyol ekibi Valencia'nın da oyuncuya ilgisi olduğunun altı çizilirken Cagliari'nin, oyuncusunu ödenmemiş olan borçlarına karşılık serbest bırakabileceği belirtildi.
Cagliari ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 27 mücadelede 6 gol ve 12 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Bulgar oyuncu tüm kariyerinde çıktığı 197 maçta ise 49 gol 51 asist yaptı.
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