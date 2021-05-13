13 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Martin Linnes'in acı günü! Annesini kaybetti

Linnes'in acı günü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Spor toto Süper Lig'de son haftaya girilirken, Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes'e acı bir haber geldi. Martin Linnes'in Eva Døli Linnes hayatını kaybetti. Galatasaray resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in acı günü... Sarı-kırmızılı kulüp, Norvbeçli futbolcunun annesi Eva Døli Linnes'in hayatını kaybettiği açıkladı.

İşte o açıklama:

Futbolcumuz Martin Linnes'in değerli annesi Eva Døli Linnes'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.

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