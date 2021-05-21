21 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Seçime katılacak olan Abdurrahim Albayrak'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Albayrak'ın listesi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Galatasaray'da seçim heyecanı sürüyor. Daha önceden, 19 Haziran tarihinde yapılacağı açıklanan başkanlık seçimine, , Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve katılacağını duyurmuştu. Son olarak bu isimlerin yanına Abdurrahim Albayrak'ın da ekleneceği öğrenildi. İşte seçim yarışına katılacak olan Albayrak'ın yönetim kurulu listesi... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

G.Saray'da seçim tarihi 19 Haziran olarak açıklanırken , Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve listelerini Divan'a bildirdi. Bu isimlerin yanına bir de Abdurrahim Albayrak eklenecek.

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Sabah'ın haberine göre; mevcut yönetimde yer alan Dilek Kutlu, Mahmut Recevik, Kaan Kançal, Yusuf Günay, Metin Karakaya'nın sıra Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş de Albayrak'ın listesinde. Yeni isim olarak ise da seçimde Albayrak'ın listesinde bulunacak. Bu isimlerin yanı sıra camiadan bazı önemli kişilerin de Albayrak'ın ekibinde yer alacağı öğrenildi. Mali sorunları yakından bilen Abdurrahim Albayrak kasa kolaylığı sağlamak için de hazırlık yapıyor. (Sabah)

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