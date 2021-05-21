21 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim transferin gözdesi Salih Uçan ile görüştü! "Kimseye söz verme"

Terim transferin gözdesiyle görüştü! Kimseye söz verme
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Galatasaray'da seçim telaşı ile beraber transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Başkan adaylarının kendisiyle devam etme çağrısından memnun kalan , transfer çalışmalarını da bizzat yürüyor. Deneyimli hoca son olarak transfer döneminin gözdesi konumunda bulunan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Terim yıldız futbolcuya, “Gelecek sezon inşallah birlikte olacağız ama bizi biraz beklemen gerekiyor” dediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Ligin tamamlanmasıyla birlikte 'ayrılık' sinyalleri veren ve ardından Bodrum'a giden 'den sürpriz girişim... Başkan adaylarının, kendisiyle devam edilmesini istemesinden memnun kalan başarılı çalıştırıcının, Galatasaray'a duyduğu sevginin de etkisiyle Alanyaspor'la sözleşmesi biten 'ı aradığı öğrenildi. "İnşallah gelecek sezon beraber olacağız. Ama bizi biraz beklemen gerekecek. Ortam onu gösteriyor" dedi. Bu görüşmenin ayrıntılarının ortaya çıkması Galatasaray camiasında, "Kalıyor" müjdesi olarak algılandı.

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DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAK

Fatih Terim'in Salih Uçan'ı Gedson Fernandes'in yerine 8 numara olarak değil, daha çok Younes Belhanda'nın yerine 10 numara gibi düşündüğü belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, Gedson Fernandes ve Emre Akbaba'yı son dönemde oynattığı gibi Salih'i de gelecek 8 numarayla beraber dönüşümlü oynatmak istediği bildirildi. Terim önümüzdeki sezon daha önce Hagi ve gibi 10 numaralarla oynamak yerine Salih Uçan ve Gedson gibi oyunun iki yönünü de oynayabilen iki 8 numara ile oynamak istiyor. Salih'in ne yanıt verdiği ise şimdilik gizemini koruyor. (Fotomaç)

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