21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Sloven Sasa Planinsec'i transfer etti!
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Slovenyalı oyuncu Sasa Planinsec'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılardan yapılan duyuruya göre, 2019-2020 sezonunda Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. | Son dakika spor haberleri
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Sasa Planinsec'e 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir yıl dileriz." denildi.
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