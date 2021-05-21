21 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Galatasaray Sloven Sasa Planinsec'i transfer etti!

Galatasaray Sasa Planinsec'i transfer etti!
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

, Slovenyalı oyuncu 'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılardan yapılan duyuruya göre, 2019-2020 sezonunda ekiplerinden 'da forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. | Son dakika spor haberleri

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda ekiplerinden 'da forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "'e 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir yıl dileriz." denildi.

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