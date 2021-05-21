Galatasaray'da 90 milyonluk büyük sorun!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon en büyük sorun olan isimlerin başında Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli geliyor. Yıldız futbolcuların maliyeti sarı-kırmızılıları düşündürüyor. (GS spor haberleri)
Geçen sezonun Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli yeni sezonda da baş ağrıtacak. Harcama limitinde bu sezona göre düşüş yaşanacak olan Sarı-Kırmızılılar yüksek maliyeti nedeniyle iki futbolcuyla da yolları ayırmak zorunda kalabilir.
İKİSİ BİR SEZONU KAÇIRDI!
Takvim'in haberine göre; Falcao 5 milyon Euro garanti ücret alırken, Feghouli de 3 milyon 850 bin Euro kazanıyor. Ancak iki futbolcu geçen sezon 41 lig maçında forma giyemedi.
BEKLENTİ ALTINDA KALDILAR
İlerleyen yaşları nedeniyle performansları da beklentilerin çok altında kalmaya başlayan Falcao ve Feghouli'nin durumu yeni gelen yönetimi büyük sıkıntıya sokacak.
TERİM RAPORUNA YAZDI
İki futbolcunun yüksek maaşları, talip bulmalarını da zorlaştırıyor. Fatih Terim'in yönetime verdiği raporda, "Falcao ve Feghouli gönderilsin" dediği öğrenidi.
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