21 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da 90 milyonluk büyük sorun!

90 milyonluk kriz!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'da gelecek sezon en büyük sorun olan isimlerin başında Radamel  ve Sofiane  geliyor. Yıldız futbolcuların maliyeti sarı-kırmızılıları düşündürüyor. ( haberleri)

Geçen sezonun 'da hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Radamel ve Sofiane yeni sezonda da baş ağrıtacak. Harcama limitinde bu sezona göre düşüş yaşanacak olan Sarı-Kırmızılılar yüksek maliyeti nedeniyle iki futbolcuyla da yolları ayırmak zorunda kalabilir.

İKİSİ BİR SEZONU KAÇIRDI!

'in haberine göre; Falcao 5 milyon Euro garanti ücret alırken, Feghouli de 3 milyon 850 bin Euro kazanıyor. Ancak iki futbolcu geçen sezon 41 lig maçında forma giyemedi.

BEKLENTİ ALTINDA KALDILAR

İlerleyen yaşları nedeniyle performansları da beklentilerin çok altında kalmaya başlayan Falcao ve Feghouli'nin durumu yeni gelen yönetimi büyük sıkıntıya sokacak.

TERİM RAPORUNA YAZDI

İki futbolcunun yüksek maaşları, talip bulmalarını da zorlaştırıyor. Fatih 'in yönetime verdiği raporda, "Falcao ve Feghouli gönderilsin" dediği öğrenidi.

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