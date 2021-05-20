20 Mayıs 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı! İşte transferin detayları...
Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların bu transferindeki detayları, A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan canlı yayında aktardı. Kaplan, Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına anlaştığı ve ilk sezon için 5.5 milyon TL, ikinci yıl için 6.5 milyon TL, üçüncü yıl için ise 7.5 milyon TL ödeyeceğini aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
20.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Dorukhan'ın yeni takımını açıkladı! F.Bahçe derken...
- Ilgaz Çınar, Galatasaray'da Yaşanan Transfer Gelişmelerini Yorumladı / Son Sayfa / 19.05.2021
- Ilgaz Çınar: Galatasaray'da Kim Başkan Seçilirse Seçilsin Terim İle Çalışmıyorum Deme Şansı Kalmadı
- Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Rosier İçin Yaptığı Transfer Girişiminin Detaylarını Açıkladı / A Spor
- Dorukhan'ın yeni takımını açıkladı! F.Bahçe derken...
- Başkan Erdoğan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti
- Flaş Arda yorumu! Tartışılır hale gelen...
- Başkan Erdoğan İstiklal Marşı'mızı okudu
- Kocadağ A Spor'a konuştu! "Herkesi alıştıracağız"
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig