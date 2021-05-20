Son dakika spor haberleri: Transferde Alpaslan Öztürk savaşı! Hangi takıma gidecek?
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de son 3 sezondur Göztepe'de göstermiş olduğu performans ile göz dolduran Alpaslan Öztürk transferinde hareketli saatler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu için 3 büyük takımda devreye girdi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Göztepe'de 3 sezon forma giydikten sonra sözleşmesi bitince ayrılma kararı alan Alpaslan Öztürk transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla A Milli Takım'dan bile davet alan 27 yaşındaki futbolcu için en istekli kulüp Galatasaray olarak öne çıkı
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanı sıra, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig'den takımlar Alpaslan'ın peşine düştü.
İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTİYOR
Ancak ailesinin İstanbul'da yaşaması nedeniyle futbol kariyerini burada devam ettirmeyi planlayan başarılı oyuncunun tercihini de bu yönde kullanması bekleniyor.
Hedefini A Milli Takım olarak belirleyen Alpaslan Öztürk'ün şampiyonluk hedefleyen ekipler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan yana kullanması en yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Kasımpaşa ve Karagümrük oyuncunun transferi için fırsat kolluyor.
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