20 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Transferde Alpaslan Öztürk savaşı! Hangi takıma gidecek?

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de son 3 sezondur Göztepe'de göstermiş olduğu performans ile göz dolduran Alpaslan Öztürk transferinde hareketli saatler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu için 3 büyük takımda devreye girdi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Transferde Alpaslan Öztürk savaşı! Hangi takıma gidecek?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

'de 3 sezon forma giydikten sonra sözleşmesi bitince ayrılma kararı alan transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla A Milli Takım'dan bile davet alan 27 yaşındaki futbolcu için en istekli kulüp Galatasaray olarak öne çıkı

Son dakika spor haberleri: Transferde Alpaslan Öztürk savaşı! Hangi takıma gidecek?

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanı sıra, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 'den takımlar Alpaslan'ın peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: Transferde Alpaslan Öztürk savaşı! Hangi takıma gidecek?

İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTİYOR
Ancak ailesinin İstanbul'da yaşaması nedeniyle futbol kariyerini burada devam ettirmeyi planlayan başarılı oyuncunun tercihini de bu yönde kullanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Transferde Alpaslan Öztürk savaşı! Hangi takıma gidecek?

Hedefini A Milli Takım olarak belirleyen 'ün şampiyonluk hedefleyen ekipler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan yana kullanması en yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Kasımpaşa ve Karagümrük oyuncunun transferi için fırsat kolluyor.

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