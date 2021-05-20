Göztepe'de 3 sezon forma giydikten sonra sözleşmesi bitince ayrılma kararı alan Alpaslan Öztürk transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla A Milli Takım'dan bile davet alan 27 yaşındaki futbolcu için en istekli kulüp Galatasaray olarak öne çıkı