12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Malatyaspor maçı öncesi kamp kararı!

G.Saray'dan Malatyaspor maçı öncesi kamp kararı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.05.2021

'de 'ın kaybıyla zirveye ortak olan , maçı öncesi kamp kararı aldı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü gerçekleştirilecek idmandan sonra kampa girileceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Şampiyonluk yarışında lider 'ın puan kaybıyla ümitlenen ve zirveye ortak olan 'dan, kritik maçı öncesi önemli bir karar geldi.

Sarı kırmızılılar, cumartesi günü 'nda oynayacağı karşılaşması öncesi, perşembe günü yapılacak idmandan sonra kampa girileceğini duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Çarpıcı değerlendirme! Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu Çarpıcı değerlendirme! "Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu"
Denizlispor - Galatasaray maçında ilginç an! Fatih Terim... Denizlispor - Galatasaray maçında ilginç an! Fatih Terim...
Beşiktaş'ta gerginlik sürerse Galatasaray... "Beşiktaş'ta gerginlik sürerse Galatasaray..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör