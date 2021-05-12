12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Malatyaspor maçı öncesi kamp kararı!
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın kaybıyla zirveye ortak olan Galatasaray, Malatyaspor maçı öncesi kamp kararı aldı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü gerçekleştirilecek idmandan sonra kampa girileceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın puan kaybıyla ümitlenen ve zirveye ortak olan Galatasaray'dan, kritik Malatyaspor maçı öncesi önemli bir karar geldi.
Sarı kırmızılılar, cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi, perşembe günü yapılacak idmandan sonra kampa girileceğini duyurdu.
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