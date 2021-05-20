20 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. olarak tamamlayan Galatasaray, 12-19 Haziran tarihlerinde ise seçime gidecek. Sarı-kırmızılılarda mevcut yönetim ise transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Aslan yıldız isimle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, 'in de 'ya dönmesiyle sarıkırmızılı kulüpte transferde öncelik orta sahaya verildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı

Fotomaç'ın haberine göre; Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız, bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı

3 sene önce 38 milyon euro bonservis karşılığında 'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı. Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren , Portekiz'de de beklentilerin altında kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı

'ın kadroda 'u düşünmediği bilgisini alan sarı-kırmızılı yönetimin nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı

'un 'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

HÜCUM hattında her iki kanatta görev yapabilen 10 numara olarak da oynayabiliyor. 28 yaşındaki Brezilyalı yetenek geçen sezon Porto'da 15 maça çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı

GHEZZAL ETKİSİ

'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun 'da 'Ghezzal' etkisi yapacağına inanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı

G.Saray'da oynamaya sıcak baktığı belirtilen kariyeri boyunca 327 maça çıktı, 53 gol atıp, 65 de asist yaptı.

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