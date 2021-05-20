Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz orta saha harekatı! Görüşmeler başladı
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. olarak tamamlayan Galatasaray, 12-19 Haziran tarihlerinde ise seçime gidecek. Sarı-kırmızılılarda mevcut yönetim ise transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Aslan yıldız isimle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, Gedson Fernandes'in de Benfica'ya dönmesiyle sarıkırmızılı kulüpte transferde öncelik orta sahaya verildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız, Felipe Anderson bulunuyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
HÜCUM hattında her iki kanatta görev yapabilen Felipe Anderson 10 numara olarak da oynayabiliyor. 28 yaşındaki Brezilyalı yetenek geçen sezon Porto'da 15 maça çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
GHEZZAL ETKİSİ
Felipe Anderson'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun Galatasaray'da 'Ghezzal' etkisi yapacağına inanıyor.
G.Saray'da oynamaya sıcak baktığı belirtilen Anderson kariyeri boyunca 327 maça çıktı, 53 gol atıp, 65 de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig