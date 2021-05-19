Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! "Yazıklar olsun"

Ama Fatih Terim için, daha önemli bir sorun vardı. "Ya Şampiyonluk Kupası Mustafa Cengiz'in yeniden aday olmasına ve seçimi kazanmasına yol açarsa..." "Böyle şey olur mu" demeyin. Olur... Bu dünyada kimlerin nasıl değiştiğini çok gördük...