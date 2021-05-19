19 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! "Yazıklar olsun"

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftalarında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray, zirveyi averajla Beşiktaş'a kaybetmişti. Başkanlık seçimine gidecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in görevde kalıp kalmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Usta yazar Hıncal Uluç, Galatasaray'daki son durumu yorumladığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Başkan adaylarının Fatih Terim'le ilgili ortak açıklama yapmasına tepki gösteren Uluç, Burak Elmas için de "Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Hıncal Uluç: 'ın "güya" başkan adayları, ve bir ortak açıklama yapmış ve demişler ki... "Kulübümüzde seçimlerin oyuncu ve teknik adamların kontratlarının bitmesinden sonra gerçekleşecek olması nedeniyle yaşanacak krizin önüne geçmek için, tüm başkan adayları bir ortak bildiriye imza atmalı ve 'Kim kazanırsa kazansın, yola ile devam edilecektir' demeliyiz."

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

'nun böyle demesine şaşmam... Divan Başkanı olduğu zaman, emrinde olduğu 'ı mutlu etmek için 'nı resmen satan, o dünyanın kıskandığı Ada'yı "Su Ada" yapıp, Kulübü üyelerine kapatan ve yaptığı işletme ile milyonlarca lira kazanan yaşamı karışık işletmecide kalması için, konunun Divan'da konuşulmasını adeta yasaklayan 'den her şey umulur.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Yaptığı listeye baktım. Öz ağabeyi tarafından mahkemeye verilenler bile var. Hem de adi suçtan... Ama, 'ın 1994-2000 zafer yıllarında hemen her deplasmanına birlikte gittiğimiz o zaman çok genç 'ın babasının nasıl ölesiye Galatasaraylı olduğunu iyi bilirim. Oğlunu da öyle yetiştirmişti.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Kayınpederi de 'ın gelmiş geçmiş en başarılı başkanlarından biridir benim için... Onun için Burak'ın bu açıklamasını aklım hayalim almadı. "Başkanlık" Galatasaray'da en kutsal makamdır.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Orada, hayatı ile boğuşan bir Başkan var. Mustafa Cengiz... Bir yandan doktorları "Mutlak dinlenmen gerek. Hem kafa hem fizik olarak dinlenmelisin. Bu temponun sonu kötü olabilir" diyorlar. Öte yandan Mustafa, kulübü mümkün olan en az sorunla devretmek için ölesiye çalışıyor. Resmen ve fiilen ölesiye..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Florya ve Kumburgaz'ı kurtardı. Banka borçlarını "ödenir" düzeylere indirdi. Dahası... 'in emrinde sahaya "Laf olsun" gibisinden çıkan futbolculara formasının onurunu ve haysiyetini hatırlatan bir konuşma yaptı. Bu konuşma, baygına atılan tokat tesiri yaptı.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Durmadan maç ve puan kaybeden birden "Yenilmez Armada" gibi oynar oldu ve takım bir anda kendini yeniden "şampiyonluk mücadelesi" içinde buldu.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

averaj hesabı yapabilse, , Denizli ve Malatya maçlarının üçünde de önüne altın tepsi ile konan "averaj düzeltme" imkanlarını eliyle geri çevirmese, camia bugün şampiyonluğu kutlar olacaktı.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Ama için, daha önemli bir sorun vardı. "Ya Şampiyonluk Kupası Mustafa Cengiz'in yeniden aday olmasına ve seçimi kazanmasına yol açarsa..." "Böyle şey olur mu" demeyin. Olur... Bu dünyada kimlerin nasıl değiştiğini çok gördük...

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Belhanda'nın kovulmasının takımı çökerttiğini kim yazdırdı gazetelere... Belhanda'nın gönderilmesinin açtığı uçurum(!) bugün hâlâ büyük gazetelerde haber oluyor.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Neden acaba? Oysa "dönüşün ilk kıvılcımı" idi, bu ruhsuz adamın şutlanması... Ardından "şimşek" çaktı. " formasının şerefi ve onuru için oynayın" diye. Galatasaray'ın feci gidişini, bir anda "şampiyonluk savaşı"na çeviren, Alaçatı faciasından sonra darmadağın olan ve kendine gelemeyen değil, en kritik anda en sert müdahaleyi yapan Başkan'dı.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Ama medya Terimcileri, utanmadan, yüzleri kızarmadan "Başkanın hakaretine rağmen, futbolcuları motive eden oldu" diyebildiler.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

"ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNU CENGİZ AÇTI"
Takım bugün Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsa, yolu açan Mustafa Cengiz'dir. Bir yandan hayatı için "ölüm kalım" savaşı veren Mustafa Cengiz...

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

İşte bu Başkan için, şampiyonluğu hem de tam üç defa elinin tersiyle iten , kulübü ve İstanbul'u terk edip giderken "Sadece dış değil, içteki düşmanlarla da uğraştık" dedi.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Medyada adamları mesajı almışlardı. Onun güya vermediği ismi açıkladılar ve "İçerdeki düşman Başkan Mustafa Cengiz. Terim onu kastetti" dediler. Bodrum'dan çıt çıkmadı... Onu kastettiği açıktı zaten, eğer gerzek değilseniz.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Ey ... 'ın Başkan'ına, kulübü temsil eden en kutsal makamda oturana "İçimizdeki düşman" diyen, diyebilen, 2021 yılının tamamını Başkan'a laf sokmak, aşağılamakla geçiren maaşlı bir kulüp görevlisinin göreve devam etmesi için şimdi tüm adaylar ortak imzalı bildiri yayınlayacaksınız öyle mi?

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Başkanlık makamını "İçimizdeki düşman" ilan eden adamın önünde secdeye gelip "Merak etme, biz sana teslim olacağız. İşte imzamız" diyeceksiniz öyle mi? Yazıklar olsun size de, size oy vereceklere de!...

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun

Kişisel olarak "Ben 'le çalışmaya devam fikrindeyim" demek başka... Ortak imza ile, "Kongre ne karar verirse versin, kimi seçerse seçsin, kulübü Fatih Terim'e teslim edeceğiz" demek çok başka... Yazıklar olsun sana Burak! Oysa ne kadar umutluydum senden!

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