12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba kaçırdığı penaltı sonrası yıkıldı!

Emre Akbaba yıkıldı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'in 41. haftasında 'u 4-1 mağlup eden 'da takımın kazandığı 2. penaltıda kaleciyi geçemedi ve büyük üzüntü yaşandı. ( haberleri)

, küme düşen karşısında sadece galibiyet değil averaj da istiyordu. Galatasaray'ın kazandığı 2. penaltıda meşin yuvarlağı başına geçen oldukça kötü bir penaltı kullandı. Topu tam ortaya vurdu. Fark gereken mücadelede kaçan penaltı sebebiyle Emre Akbaba büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli oyuncu 57. dakikada yerini 'e bıraktı. , kaçırdığı penaltı sebebiyle motivasyonunu yitiren futbolcusunu teselli etti. Oyuna Emre Akbaba'nın yerine dahil olan Mısırlı futbolcu Mostafa ise attığı 2 golle Galatasaray'ın averaj yapmasını sağladı. (Fotomaç)
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