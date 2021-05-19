19 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Spor Toto Süper Lig'de averaj farkıyla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılı takım orta sahaya takviye yapmak isterken, listesine dünyaca ünlü ismi aldı. İşte son gelişmeler ve o futbolcular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

'da 'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından orta saha transferi için düğmeye basıldı.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar hummalı bir operasyon yürütüyor.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Cimbom, ilk hedef olarak 'nde gruplara kalmayı belirledi.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Devler Ligi'ne ön elemeden katılacak , gidecek-gelecek isimleri belirleyip en çabuk sürede nihai kadroyu kurmayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Birçok ismin sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yaşanacak ayrılıklar sonrası imzalar üst üste gelecek.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Eksik bölgelere doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan Aslan, orta saha mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Direnci yüksek bir orta alan kurgusu oluşturmayı amaçlayan teknik direktör Fatih Terim'in Barcelona geçmişi bulunan ismi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, forması giyen, ancak kısıtlamalar nedeniyle Çin'e dönemeyen 'nun peşine düştü.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Antrenmanlarını Brezilya'da sürdüren yıldız orta saha, sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşmelerde bulunuyor.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. 'nun Transfermarkt verilerine göre, 9.5 milyon euro'luk değeri bulunuyor.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, on numara ve ön libero bölgelerinde de görev alabiliyor.

Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

2015'te 14 milyon euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan 'ye transfer olan , 2017'de 40 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'de eski takımına dönmüştü.

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