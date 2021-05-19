Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...

2015'te 14 milyon euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'de eski takımına dönmüştü.

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