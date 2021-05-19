Galatasaray'dan transferde orta saha harekatı! Dünyaca ünlü yıldız...
Spor Toto Süper Lig'de averaj farkıyla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılı takım orta sahaya takviye yapmak isterken, listesine dünyaca ünlü ismi aldı. İşte son gelişmeler ve o futbolcular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından orta saha transferi için düğmeye basıldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar hummalı bir operasyon yürütüyor.
Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Cimbom, ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı belirledi.
Devler Ligi'ne ön elemeden katılacak Galatasaray, gidecek-gelecek isimleri belirleyip en çabuk sürede nihai kadroyu kurmayı amaçlıyor.
Birçok ismin sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yaşanacak ayrılıklar sonrası imzalar üst üste gelecek.
Eksik bölgelere doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan Aslan, orta saha mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.
Direnci yüksek bir orta alan kurgusu oluşturmayı amaçlayan teknik direktör Fatih Terim'in Barcelona geçmişi bulunan ismi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Guangzhou Evergrande forması giyen, ancak kısıtlamalar nedeniyle Çin'e dönemeyen Paulinho'nun peşine düştü.
Antrenmanlarını Brezilya'da sürdüren yıldız orta saha, sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşmelerde bulunuyor.
32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Paulinho'nun Transfermarkt verilerine göre, 9.5 milyon euro'luk değeri bulunuyor.
Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, on numara ve ön libero bölgelerinde de görev alabiliyor.
2015'te 14 milyon euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'de eski takımına dönmüştü.
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