19 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! 3 takım...

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması çalışmaları son sürat devam ederken, İngiltere'ye kiralanan Mbaye Diagne'nin durumu netleşiyor. 12 ismin sözleşmesi sona eren ve takviye için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Senegalli forvetten gelecek bonservis parasını yeni transferlerde kullanmayı hedefliyor. Aslan'ın eldgöndermek istediği 29 yaşındaki golcüye İngiltere'den 3 takımın talip olduğu iddia edildi . İşte detaylar.. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! 3 takım...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

'a piyangosu vurdu. Yeni yapılacak takviyelere kaynak arayışında olan sarı-kırmızılılara transferi Senegalli golcü yapacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! 3 takım...

'in haberine göre, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 'a kiralanan , 'de sergilediği performansla 'ın sorunlarına ilaç olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! 3 takım...

Takımı küme düşse de 'de ortaya koyduğu futbolla birçok kulübünün ilgilendiği ve temasta bulunduğu Diagne, sarı kırmızılıların bu sezon kadro planlaması ve transfer bütçesi adına elini rahatlatacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! 3 takım...

Yarım sezon forma giydiği 'te 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Diagne, , ile C.Palace'ın gündeminde.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! 3 takım...

Bu sezon da gereği 'sattığın kadar al' yani geliri kadar bonservis ve kiralama bedeli harcaması yapması gereken G.Saray, Diagne'nin transferinden elde edeceği gelirle artıya geçip başta olmak üzere yapacağı takviyeleri için bütçesini hazırlamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! 3 takım...

Sarı kırmızılılar, için 7.5-8 milyon Euro düzeyinde bir bonservis geliri bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! 3 takım...

Dervişoğlu'nun bonservisini almaya çalışan ve Brentford ile masaya oturmaya hazırlanan G.Saray'ın eli Senegalli golcünün satışından kazanılacak para ile güçlenecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'le çalışmıyorum vaadinde bulunacak! "Fatih Terim'le çalışmıyorum vaadinde bulunacak!"
Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! Yazıklar olsun Hıncal Uluç'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu! "Yazıklar olsun"
Terim raporunu sundu! Listedeki 5 yerli isim... Terim raporunu sundu! Listedeki 5 yerli isim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör