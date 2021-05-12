12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu yine sahnede!

Cimbom'da Halil yine sahnede!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'in 41. haftasında 'ın 'u 4-1 mağlup ettiği maçta , sarı-kırmızılıların ilk golünü kaydetti. ( haberleri)

'nun sakatlığında ilk 11'de forma giyen , bu fırsatı kaçırmadı. Bu sezon ilk golünü karşısında bulan genç futbolcu, karşısında takımının ilk golüne imza attı. (Fotomaç)
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