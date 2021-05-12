12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu yine sahnede!
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılıların ilk golünü kaydetti. (GS spor haberleri)
Falcao'nun sakatlığında ilk 11'de forma giyen Halil Dervişoğlu, bu fırsatı kaçırmadı. Bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği karşısında bulan genç futbolcu, Denizlispor karşısında takımının ilk golüne imza attı. (Fotomaç)
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