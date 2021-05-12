12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed farkı! Son haftaya umut taşıdı

Cimbom'da Mohamed farkı! Son haftaya umut taşıdı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'in 41. haftasında deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti. Mücadelede oyuna sonradan dahil olan Mohamed attığı iki golle farkını koydu. ( haberleri)

deplasmanda 'u 4-1'lik skorla mağlup ederken sahada şov vardı. Mücadeleye ikinci devrede dahil olan Mısırlı yıldız, 'a averaj gereken maçta üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Önce kazanılan penaltıda topun başına geçti. Meşin yuvarlağı kaleci Abdulkadir'e nişanladı. Ancak VAR kontrolü sonrasında penaltı tekrar edildi. Mohamed bir kez daha beyaz noktanın başına geldi. Bu sefer hata yapmadı. Yine iyi bir penaltı kullanmasa da bu defa Denizlispor kalecisi Abdulkadir'i avlamayı başardı. Skoru 3-1'e getirdi. Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın ile yakaladığı kontratakta rakip kaleye ok gibi fırladı. Mısırlı forvet rakibinden sıyrılarak düzgün bir plase vuruşuyla ağları havalandırdı. Farkı 3'e çıkararak ile averaj farkını 2'ye indirmeyi başardı. Galatasaray, Mısırlı yıldızının golleriyle son haftaya bir hayli umutlu girdi. Son haftada ilk 11'de olması bekleniyor. (Fotomaç)
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