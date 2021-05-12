12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed farkı! Son haftaya umut taşıdı
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelede oyuna sonradan dahil olan Mohamed attığı iki golle farkını koydu. (GS spor haberleri)
Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken sahada Mostafa Mohamed şov vardı. Mücadeleye ikinci devrede dahil olan Mısırlı yıldız, Aslan'a averaj gereken maçta üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Önce kazanılan penaltıda topun başına geçti. Meşin yuvarlağı kaleci Abdulkadir'e nişanladı. Ancak VAR kontrolü sonrasında penaltı tekrar edildi. Mohamed bir kez daha beyaz noktanın başına geldi. Bu sefer hata yapmadı. Yine iyi bir penaltı kullanmasa da bu defa Denizlispor kalecisi Abdulkadir'i avlamayı başardı. Skoru 3-1'e getirdi. Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Henry Onyekuru ile yakaladığı kontratakta rakip kaleye ok gibi fırladı. Mısırlı forvet rakibinden sıyrılarak düzgün bir plase vuruşuyla ağları havalandırdı. Farkı 3'e çıkararak Beşiktaş ile averaj farkını 2'ye indirmeyi başardı. Galatasaray, Mısırlı yıldızının golleriyle son haftaya bir hayli umutlu girdi. Son haftada ilk 11'de olması bekleniyor. (Fotomaç)
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