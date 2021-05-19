19 Mayıs 2021, Çarşamba

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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 84 puanla 2. sırada kapatan ve averaj farkıyla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da, yeni yönetim, teknik direktör ve futbolcuların durumu dahil olmak üzere birçok belirsizlik hakim... Özellikle sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in kalıp kalmayacağı merak edilirken, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten deneyimli teknik adama mesaj geldi. İşte o mesaj ve Beşiktaş'la Fenerbahçe ayrıntısı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

'da yönetimin seçimi iptal etmesiyle birlikte transferde ciddi bir kaos yaşanıyor. Sözleşmesi biten oyuncular, kontratında son senesine girenler, kiralık opsiyonuyla takıma katılanlar... Hepsinin durumu belirsiz.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

En çok merak edilen isimler ve 'nun nasıl tercihler yapacakları da muamma.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

'in özel ilişkilerini kullanarak Aslan'a kazandırdığı ile ve 'i kenarda oturtarak forma verdiği hocalarının durumunu takip ediyor.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

BRENTFORD'A DÖNDÜ, HABER BEKLİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar büyük bir potansiyel olan ile devam etmek istiyor. Kontratı sona erdiği için 'ya dönen 22 yaşındaki orta sahanın aklının bir köşesinde var.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ancak şartı 'in kalması. İmparator ile devam edilirse Gedson'un formayı giyme ihtimali bulunuyor. da hem yaşı hem potansiyeli ile beğenilen bir oyuncu.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Sözleşmesi bittiği için Brentford'a dönen 21 yaşındaki hücum oyuncusu da 'in durumunu izliyor.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

EZELİ RAKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ
ve 'nun performansları kiralarken opsiyon koydurmayan sarı-kırmızılı yönetimin başını ağrıtacak gibi.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Seçim süreci yüzünden şu anda görüşmeler yürütülemezken özellikle 'nin iki isimle de ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

'ın da Halil'in peşinde olduğu ifade ediliyor. Aslan iki önemli oyuncusunu ezeli rakiplerine kaptırabilir.

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