Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten Fatih Terim'e mesaj! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 84 puanla 2. sırada kapatan ve averaj farkıyla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da, yeni yönetim, teknik direktör ve futbolcuların durumu dahil olmak üzere birçok belirsizlik hakim... Özellikle sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in kalıp kalmayacağı merak edilirken, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten deneyimli teknik adama mesaj geldi. İşte o mesaj ve Beşiktaş'la Fenerbahçe ayrıntısı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom'da yönetimin seçimi iptal etmesiyle birlikte transferde ciddi bir kaos yaşanıyor. Sözleşmesi biten oyuncular, kontratında son senesine girenler, kiralık opsiyonuyla takıma katılanlar... Hepsinin durumu belirsiz.
En çok merak edilen isimler Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun nasıl tercihler yapacakları da muamma.
Fatih Terim'in özel ilişkilerini kullanarak Aslan'a kazandırdığı Gedson Fernandes ile Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'i kenarda oturtarak forma verdiği Halil Dervişoğlu hocalarının durumunu takip ediyor.
BRENTFORD'A DÖNDÜ, HABER BEKLİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar büyük bir potansiyel olan Gedson Fernandes ile devam etmek istiyor. Kontratı sona erdiği için Benfica'ya dönen 22 yaşındaki orta sahanın aklının bir köşesinde Galatasaray var.
Ancak şartı Fatih Terim'in kalması. İmparator ile devam edilirse Gedson'un formayı giyme ihtimali bulunuyor. Halil Dervişoğlu da hem yaşı hem potansiyeli ile beğenilen bir oyuncu.
Sözleşmesi bittiği için Brentford'a dönen 21 yaşındaki hücum oyuncusu da Fatih Terim'in durumunu izliyor.
EZELİ RAKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun performansları kiralarken opsiyon koydurmayan sarı-kırmızılı yönetimin başını ağrıtacak gibi.
Seçim süreci yüzünden şu anda görüşmeler yürütülemezken özellikle Fenerbahçe'nin iki isimle de ilgilendiği kaydedildi.
Beşiktaş'ın da Halil'in peşinde olduğu ifade ediliyor. Aslan iki önemli oyuncusunu ezeli rakiplerine kaptırabilir.
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