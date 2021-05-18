18 Mayıs 2021, Salı
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"PREMIER LİG'DE KALMAK İSTİYORUM"
Mbaye Diagne'den transfer itirafı! "Başka bir ülkeye..."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne'den flaş transfer açıklaması geldi. Diagne, "Championship'te oynamayı düşünmüyorum ama Premier Lig'de kalmak istiyorum. Ya da, göz önünde olabileceğim başka bir ülkeye, lige gidebilirim." dedi. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'den flaş açıklama... Bonservisi sarı kırmızılılarda bulunan Diagne, İngiltere'de kalmak istediğini ifade etti.
Diagne, WBA'da kalmayı düşünmediğini aktarırken, "Bu durumda takımda kalacağımı sanmıyorum. Kulüpteki serüvenimin bitip bitmeyeceği, sezon sonunda belli olacak." dedi.
"PREMIER LİG'DE KALMAK İSTİYORUM"
Diagne konuşmasının devamında, "Championship'te oynamayı düşünmüyorum ama Premier Lig'de kalmak istiyorum. Ya da, göz önünde olabileceğim başka bir ülkeye, lige gidebilirim." dedi.
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