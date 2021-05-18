18 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Mbaye Diagne'den transfer itirafı! "Başka bir ülkeye..."

Diagne'den transfer itirafı! Başka bir ülkeye...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'dan devre arasında 'a kiralanan Mbaye 'den flaş transfer açıklaması geldi. Diagne, "'te oynamayı düşünmüyorum ama 'de kalmak istiyorum. Ya da, göz önünde olabileceğim başka bir ülkeye, lige gidebilirim." dedi. ( haberleri)

'ın Senegalli golcüsü Mbaye 'den flaş açıklama... Bonservisi sarı kırmızılılarda bulunan Diagne, 'de kalmak istediğini ifade etti.

Diagne, 'da kalmayı düşünmediğini aktarırken, "Bu durumda takımda kalacağımı sanmıyorum. Kulüpteki serüvenimin bitip bitmeyeceği, sezon sonunda belli olacak." dedi.

"PREMIER LİG'DE KALMAK İSTİYORUM"
Diagne konuşmasının devamında, "'te oynamayı düşünmüyorum ama 'de kalmak istiyorum. Ya da, göz önünde olabileceğim başka bir ülkeye, lige gidebilirim." dedi.

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