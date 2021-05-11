Galatasaray Denizlispor maçında bir penaltı daha kazandı!

Son dakika spor haberleri: Denizlispor-Galatasaray maçının 42. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu Sakıp'ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Abdülkadir Bitigan tarafından bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 41. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 42. dakikasında sarı-kırmızılılar bir penaltı daha kazandı.

Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu Sakıp'ın koluna çarpınca hakem Abdülkadir Bitigen önce devam dedi. Sonra VAR'dan aldığı uyarı ile pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

İŞTE O POZİSYON





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...



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