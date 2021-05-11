11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Denizlispor maçında bir penaltı daha kazandı!

G.Saray bir penaltı daha kazandı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika spor haberleri: - maçının 42. dakikasında 'nun kafa vuruşu Sakıp'ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem tarafından bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

'de heyecan 41. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 42. dakikasında sarı-kırmızılılar bir penaltı daha kazandı.

'nun kafa vuruşu Sakıp'ın koluna çarpınca hakem Abdülkadir Bitigen önce devam dedi. Sonra 'dan aldığı uyarı ile pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

İŞTE O POZİSYON


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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