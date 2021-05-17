17 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...

Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem takımı çalıştıran Igor Tudor, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra dava açmıştı. Tudor'un açtığı bu dava sonuçlandı ve 43 yaşındaki teknik adam haklı bulundu. Cimbom'un eski hocasına tazminat ödemesine karar verildi. İşte o rakam... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

'de şampiyonluğu averaj farkıyla kaçıran 'a bir şok eski hocası Igor Tudor'dan geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...

'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un sarı kırmızılı takıma karşı açtığı dava sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...

'un haberine göre; 'da Şubat 2017-Aralık 2017 arasında görev alan Tudor sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra açtığı tazminat davasını kazandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...

Tudor'un davayı kazandığına dair yazı resmen sarı kırmızılara iletildi. Tudor, faizler hariç 600 bin Euro tazminat alacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...

SÖZLEŞMEDE 200 BİN EURO TAZMİNAT MADDESİ VARDI
O dönem yıllık 400 bin Euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "'ne gidilirse 200 bin, 'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...

FATİH TERİM İLE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
2017-18 sezonu öncesinde 'un başında olan Tudor görevden alınmış yerine gelmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...

Terim ile o sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Tudor, tazminat davasına yaşanan şampiyonlukta payının olduğunu belirterek şampiyonluk priminin de kendisine verilmesini istemişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...

GALATASARAY ÖDEMEK ZORUNDA
Kararın kulübe gelmesiyle , Tudor'a faizler hariç 600 bin Euro ödemek zorunda. Eğer bu para ödenmezse Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelmesi söz konusu olacak.

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