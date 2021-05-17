SÖZLEŞMEDE 200 BİN EURO TAZMİNAT MADDESİ VARDI

O dönem yıllık 400 bin Euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu.