Son dakika spor haberi: Galatasaray'a eski teknik direktöründen tazminat şoku! İşte o rakam...
Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem takımı çalıştıran Igor Tudor, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra dava açmıştı. Tudor'un açtığı bu dava sonuçlandı ve 43 yaşındaki teknik adam haklı bulundu. Cimbom'un eski hocasına tazminat ödemesine karar verildi. İşte o rakam... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla kaçıran Galatasaray'a bir şok eski hocası Igor Tudor'dan geldi.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un sarı kırmızılı takıma karşı açtığı dava sonuçlandı.
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'da Şubat 2017-Aralık 2017 arasında görev alan Tudor sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra açtığı tazminat davasını kazandı.
Tudor'un davayı kazandığına dair yazı resmen sarı kırmızılara iletildi. Tudor, faizler hariç 600 bin Euro tazminat alacak.
SÖZLEŞMEDE 200 BİN EURO TAZMİNAT MADDESİ VARDI
O dönem yıllık 400 bin Euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu.
FATİH TERİM İLE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
2017-18 sezonu öncesinde Cimbom'un başında olan Tudor görevden alınmış yerine Fatih Terim gelmişti.
Terim ile o sezon Galatasaray şampiyonluğa ulaşmıştı. Tudor, tazminat davasına yaşanan şampiyonlukta payının olduğunu belirterek şampiyonluk priminin de kendisine verilmesini istemişti.
GALATASARAY ÖDEMEK ZORUNDA
Kararın kulübe gelmesiyle Galatasaray, Tudor'a faizler hariç 600 bin Euro ödemek zorunda. Eğer bu para ödenmezse Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelmesi söz konusu olacak.
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