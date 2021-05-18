Galatasaray'da seçimli kongre tarihi belli oldu!
Galatasaray'da olağan seçim genel kurul toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Sarı-kırmızılıların kongresi 12 Haziran Cumartesi günü, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 19 Haziran Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında yeni seçim tarihi olarak 12-19 Haziran belirlendi.
Mevcut yönetim daha önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmiş ve seçim takvimi büyük bir krize neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, genel kurullar 1 Haziran'a kadar yapılamayacak.
Yönetim, seçim sürecini sil baştan başlatacağı için Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın daha önce yaptığı adaylık başvurusu devre dışı kalacak. 4 isim, yeni tarihteki seçimde aday olmak için tekrar başvuracak.
Bu süreçte yeni bir adayın çıkma ihtimali var. Daha önce, "bu şartlarda" diyerek aday olmayacağını duyuran Mustafa Cengiz'in yeni tarihteki seçime girmeyi düşündüğü öğrenildi. Uzun süredir nabız yoklayan Abdurrahim Albayrak'ın da adaylık fikrine sıcak baktığı biliniyor.
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