18 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile yollar ayrılıyor!

Mohamed ile yollar ayrılıyor! Fransızlar devreye girdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'ın yıldız ismi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. basınında yer alan habere göre Mısırlı yıldız için ekibi devreye girdi. ( haberleri)

'ın ara transfer sezonunda kulübü 'ten kadrosuna dahil ettiği ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

basınında yer alan bilgilere göre ekibi , Mohamed'in transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Haberin detaylarında görüşmenin içeriğine dair bilgilere yer verilmezken, temsilcisinin ocak ayında da Mohamed'i istediği ancak Galatasaray'a kaptırdığı, bu sebeple yazın mutlaka oyuncuyu satın alacağı dile getirildi.

ZAMALEK AĞIRDAN ALIYOR
Öte yandan bonservisi Zamalek'te bulunan Mohamed için Mısır kulübü, transferi şimdilik ağırdan alıyor. Mısır'da şu anda transfer dönemi açık olmamasından dolayı kulüp yetkilileri, sezon açıldığında masaya oturmak istiyor.

Mostafa Mohamed bu sezon 'de 16 maça çıkmış ve 8 gol üretmişti. Öte yandan Mısırlı golcü, 'nda da 1 maçta 1 gol kaydetti.


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