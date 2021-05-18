Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Mısır kulübü Zamalek'ten kadrosuna dahil ettiği Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Arap basınında yer alan bilgilere göre Fransa Lig 1 ekibi St Etienne, Mohamed'in transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Haberin detaylarında görüşmenin içeriğine dair bilgilere yer verilmezken, Fransız temsilcisinin ocak ayında da Mohamed'i istediği ancak Galatasaray'a kaptırdığı, bu sebeple yazın mutlaka oyuncuyu satın alacağı dile getirildi.

ZAMALEK AĞIRDAN ALIYOR

Öte yandan bonservisi Zamalek'te bulunan Mohamed için Mısır kulübü, transferi şimdilik ağırdan alıyor. Mısır'da şu anda transfer dönemi açık olmamasından dolayı kulüp yetkilileri, sezon açıldığında masaya oturmak istiyor.

Mostafa Mohamed bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkmış ve 8 gol üretmişti. Öte yandan Mısırlı golcü, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 1 gol kaydetti.







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