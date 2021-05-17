Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer planı! İşte 11 isimlik liste...
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Avreaj farkıyla kupayı Beşiktaş'a kaptıran sarı kırmızılılar, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Cimbom, önümüzdeki sezon için dev bir transfer planlaması yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, 11 kişinin yer aldığı o listeyi sundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Fatih Terim, Yeni Malatya maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek. Mevcut başkan adaylarının Fatih Terim dışında B Planı yok.
29 Mayıs tarihinde olacağı açıklanan seçim gerçekleşmeyecek. Yarın toplanacak yönetim kurulu, haziran ayı içinde yapılacak seçimin tarihini açıklayacak.
Bu şartlarda aday olmayacağını belirten Mustafa Cengiz, U dönüşü yapabilir. Kendisi için toplanan 500 imza sonrasında kararını gözden geçiren Cengiz'in tekrar aday olma olasılığı yüksek. Mayıs ve haziran ayı ödemeleri yapılmadı, temmuz ve ağustosa ötelendi.
TRANSFER PLANI HAZIR
Galatasaray'da Arda Turan ve Emre Akbaba takımda kalacak. Ömer Bayram haber bekliyor. Gedson Fernandes, Şener, Etebo ve Saracchi sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Linnes de ayrıldı.
Sezon içinde ön anlaşma imzalanan Aytaç Kara'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya (Van Aanholt ve Alioski) teklif yapıldı. Marsilya'dan ayrılan forvet Germain de listede.
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