Sezon içinde ön anlaşma imzalanan Aytaç Kara'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya (Van Aanholt ve Alioski) teklif yapıldı. Marsilya'dan ayrılan forvet Germain de listede.

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