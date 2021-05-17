17 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer planı! İşte 11 isimlik liste...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Avreaj farkıyla kupayı Beşiktaş'a kaptıran sarı kırmızılılar, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Cimbom, önümüzdeki sezon için dev bir transfer planlaması yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, 11 kişinin yer aldığı o listeyi sundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer planı! İşte 11 isimlik liste...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

, maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek. Mevcut başkan adaylarının Fatih Terim dışında B Planı yok.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer planı! İşte 11 isimlik liste...

29 Mayıs tarihinde olacağı açıklanan seçim gerçekleşmeyecek. Yarın toplanacak yönetim kurulu, haziran ayı içinde yapılacak seçimin tarihini açıklayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer planı! İşte 11 isimlik liste...

Bu şartlarda aday olmayacağını belirten , U dönüşü yapabilir. Kendisi için toplanan 500 imza sonrasında kararını gözden geçiren Cengiz'in tekrar aday olma olasılığı yüksek. Mayıs ve haziran ayı ödemeleri yapılmadı, temmuz ve ağustosa ötelendi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer planı! İşte 11 isimlik liste...

TRANSFER PLANI HAZIR

Galatasaray'da ve takımda kalacak. haber bekliyor. , Şener, ve Saracchi sarı-kırmızılı kulübe veda etti. de ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer planı! İşte 11 isimlik liste...

Sezon içinde ön anlaşma imzalanan 'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya ( ve ) teklif yapıldı. 'dan ayrılan forvet Germain de listede.

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