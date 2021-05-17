17 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan transferde çifte imza! Anlaşma tamam

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu averaj farkıyla 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar da sıklaştırıldı. Sarı-kırmızılı takım, daha önce anlaşmaya vardığı 2 isme transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzayı attıracak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan transferde çifte imza! Anlaşma tamam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Galatasaray'dan transferde çifte imza! Anlaşma tamam

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan transferde çifte imza! Anlaşma tamam

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan transferde çifte imza! Anlaşma tamam

Eksik ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , 2 transferde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'dan transferde çifte imza! Anlaşma tamam

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın anlaştığı 2 ismi duyurdu.

Galatasaray'dan transferde çifte imza! Anlaşma tamam

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Averajla şampiyonluğu kaçıran 'ın; daha önce anlaştığı ve ile yollarını ayıran ile transfer dönemi başlayınca sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'dan transferde çifte imza! Anlaşma tamam

Sezon bitti ve 'da tam 12 futbolcunun sözleşmesi bitti. Bu oyuncuların durumlarının netleşmesi gerekiyor.

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