11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe...

Ribery'den G.Saray paylaşımı! F.Bahçe...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Bir dönem forması giyen ve kariyerini ekiplerinden 'da sürdüren Fransız futbolcu , sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı formayla 'ye attığı golü paylaştı.

'nın takımında forma giyen Fransız yıldız futbolcu , eski takımı ile ilgili paylaşımda bulundu.

, sosyal medya hesaplarında yer verdiği "Günün golü" serisinde bugün, 2004-2005 sezonu finalinde 5-1 kazandıkları karşılaşmada Ribery'nin 'ye attığı golü paylaştı.

Söz konusu videoyu Galatasaray'ı da etiketleyerek kendi Twitter hesabından paylaşan Fransız futbolcu, "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet." ifadelerini kullandı.



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