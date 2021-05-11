Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe...

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve kariyerini Serie A ekiplerinden Fiorentina'da sürdüren Fransız futbolcu Franck Ribery, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı.

İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery, eski takımı Galatasaray ile ilgili paylaşımda bulundu.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarında yer verdiği "Günün golü" serisinde bugün, 2004-2005 sezonu Türkiye Kupası finalinde 5-1 kazandıkları karşılaşmada Ribery'nin Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı.

Söz konusu videoyu Galatasaray'ı da etiketleyerek kendi Twitter hesabından paylaşan Fransız futbolcu, "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

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