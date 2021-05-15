15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da gözler sahada kulaklar İzmir'de! Tarih tekerrür edecek mi?

Tarih tekerrür edecek mi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'de zirve yarışı 12. defa son haftaya taşındı. Kimin şampiyon olacağı merak konusu olurken yılında 2. sırada girdiği ligde ezeli rakibi 'nin takılmasıyla birlikte şampiyonluğu göğüsleyen yine aynısını yaşamak istiyor. ( haberleri)

Ligde 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son haftada netleşecek. Daha önce şampiyonluk heyecanının son ana kaldığı 11 sezondan sadece 2'sinde zirve el değiştirdi. Birisinde 'ın imzası bulunuyor. Unutulmazlar arasında yerini alan o sezonda Galatasaray ile son haftaya aynı puanda girmişti. 14 Mayıs 'da lider Fenerbahçe, deplasmanına çıkarken Galatasaray, 'yi konuk olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip rakibini mağlup ederken 16 dakika uzayan Fenerbahçe'nin maçı büyük bir heyecan ve gözyaşları içinde takip edilmişti. Sarı-lacivertli ekibin sahadan 1-1 beraberlikle ayrılması ile de 16'ncı zaferini büyük bir coşku ile kutlamıştı.

EN ANLAMLISI
Galatasaray'ın, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'yi son hafta geçerek şampiyonluğa ulaştığı şampiyonluğun yıldönümüydü. Sarı-kırmızılı kulüp, bununla ilgili bir kutlama mesajı yayınladı ve "Tarihimizin en anlamlı şampiyonluklarından biri olan, üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen her hatırladığımızda halen aynı heyecanı ve mutluluğu yaşadığımız #AlnımızınAkıyla kazandığımız 16. şampiyonluğumuzun yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

FİNALLERİN TAKIMI
'de bugüne kadar 11 sezon şampiyonluk son hafta belirlenirken Galatasaray, 6 kez büyük çekişmeden başarıyla ayrılarak finallerin takımı olmayı başardı. Fenerbahçe 3, ve ise birer kez foto-finiş ile kupanın sahibi oldu. (Fotomaç)
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