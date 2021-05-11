11 Mayıs 2021, Salı
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İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI
Bu kadar sıkıntıya rağmen, Galatasaray en iyi yerlerde ve hala ne olursa olsun iddiası var. Bu önemli bir şey. Bu sezon çok kolay geçmedi. O yüzden oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.
400 maç. Allah'a şükürler olsun bunları görebildim. Bir futbol adamı için önemli istatistikler. Çok da büyük başarılar sığdırmak herhalde Türk futboluna, aileme, sevenlerime bırakacağım en güzel hatıra olacak. "
Önce Falcao'yu kaybettik, Mostafa'nın durumu belli değildi. İyi ama çok net durumu yok. Ciddi bir B planı düşünmek zorundayız. O yüzden Mostafa'nın kafileye katılmasını istedim.
Denizlispor-Galatasaray maçı öncesinde Fatih Terim: En güzel hatıra...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "400 maç. Allah'a şükürler olsun bunları görebildim. Bir futbol adamı için önemli istatistikler. Çok da büyük başarılar sığdırmak herhalde Türk futboluna, aileme, sevenlerime bırakacağım en güzel hatıra olacak. " dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI
Bu kadar sıkıntıya rağmen, Galatasaray en iyi yerlerde ve hala ne olursa olsun iddiası var. Bu önemli bir şey. Bu sezon çok kolay geçmedi. O yüzden oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.
400 maç. Allah'a şükürler olsun bunları görebildim. Bir futbol adamı için önemli istatistikler. Çok da büyük başarılar sığdırmak herhalde Türk futboluna, aileme, sevenlerime bırakacağım en güzel hatıra olacak. "
Önce Falcao'yu kaybettik, Mostafa'nın durumu belli değildi. İyi ama çok net durumu yok. Ciddi bir B planı düşünmek zorundayız. O yüzden Mostafa'nın kafileye katılmasını istedim.
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