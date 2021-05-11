11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Denizlispor-Galatasaray maçı öncesinde Fatih Terim: En güzel hatıra...

Fatih Terim: En güzel hatıra...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü , maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "400 maç. Allah'a şükürler olsun bunları görebildim. Bir futbol adamı için önemli istatistikler. Çok da büyük başarılar sığdırmak herhalde Türk futboluna, aileme, sevenlerime bırakacağım en güzel hatıra olacak. " dedi.

Teknik Direktörü , maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI

Bu kadar sıkıntıya rağmen, Galatasaray en iyi yerlerde ve hala ne olursa olsun iddiası var. Bu önemli bir şey. Bu sezon çok kolay geçmedi. O yüzden oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.

400 maç. Allah'a şükürler olsun bunları görebildim. Bir futbol adamı için önemli istatistikler. Çok da büyük başarılar sığdırmak herhalde Türk futboluna, aileme, sevenlerime bırakacağım en güzel hatıra olacak. "

Önce 'yu kaybettik, 'nın durumu belli değildi. İyi ama çok net durumu yok. Ciddi bir B planı düşünmek zorundayız. O yüzden Mostafa'nın kafileye katılmasını istedim.
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