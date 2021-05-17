17 Mayıs 2021, Pazartesi
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MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray'ın 2. ön elemede karşılaşacağı takımlardan bazıları Slavia Prag, Omonia, Young Boys, Celtic... Ayrıca bu takımlara Hollanda, Avusturya ve Çekya ikincileri eklenecek. 3. ön elemede Benfica ve Shakhtar'ın yanı sıra Fransa, Portekiz 3'üncüleri, Rusya ve Belçika'nın ikincilerinden birisi ve ikinci ön elemeden gelen 3 takımdan biriyle eşleşecek. (Fotomaç)
Galatasaray'ın gözü Avrupa Ligi finalinde!
Süper Ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne hangi turda başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Avrupa Ligi finalinde oynanacak olan Manchester United ile Villarreal maçı sarı-kırmızılılar için büyük önem sarf ediyor. (GS spor haberleri)
Süper Ligi 2. olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılma hakkı kazandı. Manchester United ile Villarreal, 26 Mayıs'ta Avrupa Ligi kupası için karşılaşacak ve şampiyon olan sarı-kırmızılıların hangi turdan elemelere gireceğini belirleyecek. Kupayı İngilizler alırsa 3. Turdan katılacak ve play-off ile birlikte iki eleme oynayacak. İspanyollar alırsa 3 tur geçmesi gerekecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray'ın 2. ön elemede karşılaşacağı takımlardan bazıları Slavia Prag, Omonia, Young Boys, Celtic... Ayrıca bu takımlara Hollanda, Avusturya ve Çekya ikincileri eklenecek. 3. ön elemede Benfica ve Shakhtar'ın yanı sıra Fransa, Portekiz 3'üncüleri, Rusya ve Belçika'nın ikincilerinden birisi ve ikinci ön elemeden gelen 3 takımdan biriyle eşleşecek. (Fotomaç)
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