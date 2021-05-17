17 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın gözü Avrupa Ligi finalinde!

Cimbom'un gözü Avrupa Ligi finalinde!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

2. sırada tamamlayan Galatasaray'ın 'ne hangi turda başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. finalinde oynanacak olan ile maçı sarı-kırmızılılar için büyük önem sarf ediyor. (GS spor haberleri)

Süper Ligi 2. olarak tamamlayan Galatasaray, eleme turlarına katılma hakkı kazandı. ile , 26 Mayıs'ta kupası için karşılaşacak ve şampiyon olan sarı-kırmızılıların hangi turdan elemelere gireceğini belirleyecek. Kupayı alırsa 3. Turdan katılacak ve play-off ile birlikte iki eleme oynayacak. İspanyollar alırsa 3 tur geçmesi gerekecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray'ın 2. ön elemede karşılaşacağı takımlardan bazıları , , , ... Ayrıca bu takımlara , Avusturya ve Çekya ikincileri eklenecek. 3. ön elemede ve 'ın yanı sıra , Portekiz 3'üncüleri, Rusya ve Belçika'nın ikincilerinden birisi ve ikinci ön elemeden gelen 3 takımdan biriyle eşleşecek. (Fotomaç)
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