Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim depremi! Devam edecek mi?
Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrildi. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamada 31 Mayıs'ta sözleşmesinin biteceğini ve gereken neyse onu yapacağını açıkladı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray ligin son maçında şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırırken teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 2 gol daha bulamaması nedeniyle ligi ikinci sırada tamamladı.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılma hakkıyla teselli buldu. Son dakika kaçan şampiyonluk kupasının ardından Türk Telekom'da büyük bir üzüntü yaşadı. Bununla birlikte 2+3 yıllık sözleşmesi bulunan ve 2 yıllık ilk bölümünü dolduran teknik direktör Fatih Terim'in 'veda' niteliği taşıyan sözleri de Galatasaray camiasını derinden sarstı.
GENEL KURULA VURGU YAPTI
Galatasaray çok önemli günlerin arifesinde… Kaybedecek tek gün yok" diyen ve haziran ayında yapılması beklenen seçimin önemine işaret eden başarılı çalıştırıcı, "İstifa zamanları vardı ama sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız. Hakkınızı helal edin" diyerek ayrılabileceğinin mesajını verdi.
Bu açıklamanın ardından sosyal medyada, "Bizi bırakma hocam" etiketiyle kampanya başlatılırken yüzlerce mesaj atan taraftarlar sarı-kırmızılı taraftarlar, "Sensiz olmaz" dedi ve Terim'in mutlaka göreve devam etmesini istedi.
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