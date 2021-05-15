15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi özel kareografi!
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlacak. Cimbom, bu maçı bol golle kazanması durumunda Beşiktaş kazansa dahi averajla şampiyonluğunu ilan edeblir. Sarı kırmızılı taraftarlar bu maça özel kareografiler hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar bu maçı bol golle kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. DHA muhabiri Serhan Türk, maç öncesinde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türk, Galatasaray taraftarlarının bu maça özel kareografiler hazırladığını ifade etti.
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