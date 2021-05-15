15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi özel kareografi!

G.Saray'dan şampiyonluğa özel kareografi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in son haftasında , sahasında 'u ağırlacak. Cimbom, bu maçı bol golle kazanması durumunda kazansa dahi averajla şampiyonluğunu ilan edeblir. Sarı kırmızılı taraftarlar bu maça özel kareografiler hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in son haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar bu maçı bol golle kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. muhabiri , maç öncesinde 'a özel açıklamalarda bulundu. Türk, Galatasaray taraftarlarının bu maça özel kareografiler hazırladığını ifade etti.

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