15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Eski Beşiktaş yöneticisinin teşvik iddiaları Galatasaray tarafından mahkemeye taşındı!

Teşvik iddiaları mahkemeye taşındı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'da başkan yardımcısı , 'ın eski yöneticisi 'ın sosyal medya hesabından yaptığı "teşvik primi verdiler" iddialarını mahkemeye taşıdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'in bitimine 1 hafta kala, aynı puanda bulunan ve arasındaki şampiyonluk yarışı iki camia arasında gerginliğe neden olurken sarı kırmızılılar, "teşvik primi" iddialarını mahkemeye taşıdı.

'te yer alan habere göre siyah-beyazlıların eski yöneticisi 'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Karagümrüklü oyunculara verilecek Beşiktaş'taki oteldeki teşvik pazarlığına kulübünüzü temsilen kim katıldı Yusuf Bey? Bilmiyorum derseniz otelde var" şeklindeki açıklamayı, Galatasaray ve Başkan Yardımcısı , ayrı ayrı mahkemeye taşıdı.

Savcılığı yapılan suç duyurusunda Ahmet Akpınar'ın attığı tweetler kanıt olarak gösterildi.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Süper Lig'in 41. haftasında 'e 2-1 kaybetmiş, Galatasaray'ın 'u 4-1 yenmesiyle iki takım arasında puanlar eşitlenmişti.

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