15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Onlara güveniyorum"
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "Önce 3 puanı alıp, sonra ne lazımsa ona göre davranmaya kararlıyız. Oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularımın buraya gelip iddialı gelmesi, hiç bırakmaması önemli. Galatasaray böyle olmalıdır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;
"Hiç vazgeçmeyen bir Galatasaray var. Buraya kadar gelirken inatla, ısrarla vazgeçmedik."
"Vazgeçmeden, inatla ve endişe duymadan buraya geldik. Önce kulaklarımızı tıkayarak buradaki maçı kazanma odaklı hareket etmemiz çok önemli. Oyuncularımın averaj gerilimi hissetmesini istemiyorum."
"Önce 3 puanı alıp, sonra ne lazımsa ona göre davranmaya kararlıyız. Oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularımın buraya gelip iddialı gelmesi, hiç bırakmaması önemli. Galatasaray böyle olmalıdır."
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