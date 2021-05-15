15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Onlara güveniyorum"

Terim'den şampiyonluk sözleri! Oyuncularıma güveniyorum
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in son haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü , maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "Önce 3 puanı alıp, sonra ne lazımsa ona göre davranmaya kararlıyız. Oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularımın buraya gelip iddialı gelmesi, hiç bırakmaması önemli. Galatasaray böyle olmalıdır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Hiç vazgeçmeyen bir var. Buraya kadar gelirken inatla, ısrarla vazgeçmedik."

"Vazgeçmeden, inatla ve endişe duymadan buraya geldik. Önce kulaklarımızı tıkayarak buradaki maçı kazanma odaklı hareket etmemiz çok önemli. Oyuncularımın averaj gerilimi hissetmesini istemiyorum."

"Önce 3 puanı alıp, sonra ne lazımsa ona göre davranmaya kararlıyız. Oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularımın buraya gelip iddialı gelmesi, hiç bırakmaması önemli. Galatasaray böyle olmalıdır."

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