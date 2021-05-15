15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e sert gönderme! "Olacak iş midir?"

Terim'den Cengiz'e sert gönderme! Olacak iş midir?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in son haftasında , sahasında 'u 3-1 mağlup etti. Ancak averaj farkıyla önde olan 'ın galibiyetiyle bu 3 puan sarı kırmızılılara yetmedi. Maçın ardından teknik direktör flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca başkan 'i hedef alarak, "Sezonun en civcivli, alevli, sıkıntılı zamanında oyunculara, hocalara söylenen şey olacak iş midir?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 42. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 ayrılmasına rağmen galip gelmesi nedeniyle ligi ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan , yönetimine göndermede bulundu.

Fatih Terim'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı sonrası istifa açıklaması! "Sözümü yerine getirdim"

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMASI:

Sezonun en civcivli, alevli, sıkıntılı zamanında oyunculara, hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarladılar. 'Ben 'da hırslandırdım' falan yapmışlar. Çok ayıp şeyler. Biz bunları içimize attık. Terbiyemize nezaketimize uymaz.

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