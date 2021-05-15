Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e sert gönderme! "Olacak iş midir?"
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ancak averaj farkıyla önde olan Beşiktaş'ın galibiyetiyle bu 3 puan sarı kırmızılılara yetmedi. Maçın ardından teknik direktör Fatih Terim flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca başkan Mustafa Cengiz'i hedef alarak, "Sezonun en civcivli, alevli, sıkıntılı zamanında oyunculara, hocalara söylenen şey olacak iş midir?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 ayrılmasına rağmen Beşiktaş galip gelmesi nedeniyle ligi ikinci sırada tamamladı.
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Mustafa Cengiz yönetimine göndermede bulundu.
İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMASI:
Sezonun en civcivli, alevli, sıkıntılı zamanında oyunculara, hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarladılar. 'Ben Florya'da hırslandırdım' falan yapmışlar. Çok ayıp şeyler. Biz bunları içimize attık. Terbiyemize nezaketimize uymaz.
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