10 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Denizlispor maçı için Denizli'ye geldi

Galatasaray Denizli’ye geldi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.05.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto 'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, Denizli'ye geldi.

'in 41'inci haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, Denizli'ye geldi. Saat 19.00'da Çardak Havalimanı'na inen sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Kolombiyalı forvet kafilede yer almadı. Tedavisi süren golcü Mohamed ise Denizli'ye getirildi. Mısırlı oyuncunun salı günü saat 20.30'da Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Pandemi koşulları nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar kafileyi karşılayamadı. Galatasaray, geniş güvenlik önlemleri altında takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.

Galatasaray'ın Denizlispor maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli"

Galatasaray kafilesi Denizli'ye geldi



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Draxler'den G.Saray'a kötü haber! PSG... Draxler'den G.Saray'a kötü haber! PSG...
G.Saray'ın kafilesi açıklandı! Falcao... G.Saray'ın kafilesi açıklandı! Falcao...
Cimbom'dan flaş hamle! Gedson Fernandes... Cimbom'dan flaş hamle! Gedson Fernandes...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör