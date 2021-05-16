16 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti. (Gs spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.
Galatasaray'ın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürdüğü Portekizli futbolcu paylaşımında "Teşekkürler Galatasaray" ifadesine yer verdi.
İşte o paylaşım:
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