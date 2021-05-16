16 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu

G.Saray'da ilk ayrılık! Takıma veda etti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti. (Gs spor haberi)

'de sezonu 2. sırada tamamlayan 'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde 'dan kiraladığı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Galatasaray'ın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürdüğü Portekizli futbolcu paylaşımında "Teşekkürler Galatasaray" ifadesine yer verdi.

İşte o paylaşım:

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