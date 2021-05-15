15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yollar kapatıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Emniyetin aldığı karar sonrasında maç saatinde stat çevresine araç geçişlerine izin verilmeyeceği açıklandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de 42. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla son bulacak.
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kritik karşılaşma öncesi İstanbul Emniyeti Türk Telekom Stadyumu ile ilgili flaş bir karar alındı.
Emniyet kararı sonrasında akşam saatlerinde Türk Telekom Stadyumu'nun çevresinde araç geçişlerine izin verilmeyecek.
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