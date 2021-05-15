15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Abdurrahim Albayrak'tan taraftara destek! "Onlar için buradayız"

Albayrak'tan taraftara destek! Onlar için buradayız
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında sahasında 'a karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların 2. başkanı açıklamalarda bulundu ve "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

2'nci Başkanı , 'in 42'nci ve son haftasında Helenex ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların stada girebilmesi için güvenlik güçleriyle konuşan Albayrak, stat çevresinde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Tabii ki birlik, beraberlik önemli. Ancak hem takımımız karşılamak, hem de taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız

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