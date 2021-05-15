Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Abdurrahim Albayrak'tan taraftara destek! "Onlar için buradayız"

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'a karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların 2. başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu ve "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların stada girebilmesi için güvenlik güçleriyle konuşan Albayrak, stat çevresinde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Tabii ki birlik, beraberlik önemli. Ancak hem takımımız karşılamak, hem de taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" şeklinde konuştu.

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