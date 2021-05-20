20 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim gelecek sezon için hazırladığı raporunda o ismin üstünü çizdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

'da bilmecesi devam ediyor. Tecrübeli teknik adam averajla şampiyonluğun 'a kaptırılmasının ardından maçı sonrası ayrılık sinyali vermişti.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz 'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen 'nde eleme oynayacaksınız. 'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz." demişti.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

ayrıca "Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi... Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler... Cezalar tabii fazlaydı bize gelince... Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. 'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

CAMİADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

'in bu açıklamaları camiada büyük ses getirdi. Başkan adayları ve , Fatih Terim'e destek mesajı gönderdi. Fakat 'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Galatasaray'da büyük bir belirsizlik var.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

G.SARAY'DA YENİ SÖZLEŞME KRİZİ

'da maçının sona ermesinin ardından 13 ismin sözleşmesi sona erdi. Başkanlık seçimi 'da yapılacak ve eğer yönetim sözleşmesi biten oyuncularla yeni sözleşme imzalamazsa Galatasaray'da kadroda büyük bir boşluk oluşacak.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

HENÜZ RESMİ ADIM ATILMADI

'da sözleşmesi sona eren isimlerin başında Emre Akbaba geliyor. Milli futbolcu Sarı Kırmızılıların son haftalara elde ettiği başarılı sonuçlarda önemli rol oynadı. , Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda yönetime rapor vermişti. Fakat Akbaba konusunda henüz resmi bir adım atılmadı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

ÖMER BAYRAM BELİRSİZLİĞİ

Sözleşmesi biten isimlerden Ömer Bayram konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Milli futbolcu 'in rotasyonda kullandığı isimlerden biriydi. Ömer Bayram'a Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

LINNES'E VEDA EDİLECEK

2015-2016 sezonunun devre arasından bu yana forması giyen Norveçli sağ bek Martin Linnes'in sözleşmesi de bitiyor. Norveçli sağ ekin yıllık ücreti sebebiyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

ŞENER ÖZBAYRAKLI DA GÖNDERİLİYOR

'ın savunma beklerinin sözleşmeleri sona eriyor. Ömer Bayram ve Linnes'in dışında alternatif olarak kadroda yer alan Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir'le de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ayrılıkların yaşanması durumunda Galatasaray'ın kadrosunda bulunan tek bek oyuncusu DeAndre Yedlin olacak.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

DONK'A YENİ SÖZLEŞME

'da sözleşmesi sona eren bir diğer isim Ryan Donk.. sezon genelinde Luyindama'nın yerine stoper mevkisinde Ryan Donk'a görev verdi. Aynı zamanda orta saha rotasyonunda da yer alan futbolcu ile 1+1 yıllık daha sözleşme yenilenmesi ve yıllık ücretinde indirime gidilmesi gündemde.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

ETEBO STOKE CITY'YE DÖNDÜ

'ın sezon başında Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo ile yollar kesin olarak ayrılacak. Nijeryalı futbolcu Stoke City'ye geri dönecek.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

SARACCHI'NİN KİRALIK SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Kiralık futbolcularla ilgili durum da belirsizliğini koruyor. Leipzig'den 2019-2020 sezonunun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona erdi. 'ın Saracchi ile ilgili bir girişimde bulunmayacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

ONYEKURU İÇİN BEKLENECEK

'da Onyekuru konusunda da büyük bir belirsizlik hakim. Nijeryalı futbolcu Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılmıştı. Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisini almak isterse Fransız ekibine 4 milyon 350 bin Euro ödemek zorunda kalacak.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

GEDSON VEDA ETTİ! YENİ GÖRÜŞME...

'da Gedson Fernandes şoku yaşanıyor. Devre arasında takıma katılmasına rağmen gösterdiği olağanüstü performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına dahil eden isimlerin başında gelen Gedson Fernandes, Malatyaspor maçının ardından Galatasaray'a veda etmişti. Benfica'ya geri dönene Gedson için yeni bir girişimde bulunup bulunulmayacağı yeni yönetim ve teknik direktör kararının ardından netlik kazanacak.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

HALİL İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Gedson Fernandes ile birlikte 'ın parlayan isimlerinden olan Halil Dervişoğlu kulübü Brentford'a geri döndü. Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'ın hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen Halil Dervişoğlu için Galatasaray'ın Brentford ile transfer görüşmelerine başlaması ve genç futbolcuyu bonservisiyle kadroya katması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

YILLIK MAAŞI EN BÜYÜK SORUN

'a transferi olay olan fakat Sarı Kırmızılı takımda sakatlıkları sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Kolombiyalı golcü Falcao'nun yıllık maaşı sebebiyle yolların ayrılması planlanıyor. Falcao'ya ülkesi Kolombiya ve Arjantin'den teklifler olduğu, Falcao'nun ayrılık görüşmeleri için Galatasaray'daki belirsizlik ortamının son bulmasını bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

FALCAO İLE DEVAM EDİLMEYECEK

'dan yıllık 5 milyon Euro kazanan Falcao şu anda takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda. Son 2 sezondur şampiyonluktan uzak kalan ve gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray'ın Falcao ile ola devam etmeyeceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

G.SARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ VAR

Kadrosuna Mostafa Mohamed'i katan ve Mısırlı futbolcunun performansından memnun kalan teknik heyetin Falcao'nun ayrılığına onay verdiği belirtilirken 'ın bonservis beklentisi içinde olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

AYRILIĞI KAFASINA KOYDU

'da Falcao'nun ardından en çok kazanan isim konumunda bulunan Sofiane Feghouli ile de ipler atıldı. 'in ligin son haftalarında süre vermediği Cezayirli futbolcunun Sarı Kırmızılı kulüpten ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

YILLIK ÜCRETİ NEDENİYLE...

Sofiane Feghouli'ye Fransa Ligue 1 ekiplerinin talip olduğu öğrenilirken Cimbom'un bu transferden en az 5 milyon Euro hedeflediği aktarıldı. 'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Feghouli bonuslar hariç yıllık 3 milyon 850 bin Euro kazanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

GALATASARAY'DA 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Sofine Feghouli 4 yıl boyunca terlettiği formasıyla 2 şampiyonluk sevinci yaşarken 1 Türkiye Kupası 1 Süper Kupa kazandı. Feghouli'nin piyasa değeri Transfermarkt'ta 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

BİLETİ KESİLDİ

'ın Falcao, Feghouli ve Linnes gibi yüksek ücret alan oyuncularla yollarını ayırma kararı aldığı Ryan Babel konusunda ise son kararın henüz verilmediği kaydedildi. Hollandalı futbolcu Galatasaray'ın son 6 maçını kazanmasında büyük rol oynamıştı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

LUYINDAMA'YI SİLDİ!

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılarda sezon son bitimiyle birlikte bileti kesilen ilk isim belli oldu. Deneyimli teknik adam, yaptığı hatalarla saç-baş yolduran oyuncu ile yolların ayrılmasını istedi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

Büyük umutlarla alınan ve ilk yılında iyi işler çıkaran Luyindama'nın önce yaşadığı ağır sakatlık ve ardından da bu sezon düşüşe geçmesi, üzerinin çizilmesine neden oldu.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Bireysel hatalarıyla ön plana çıkan ve formasını 35 yaşındaki Donk'a kaptıran Luyindama'nın disiplinsizliği de tepki toplamıştı. Belçika ekibi Standart Liege'ten 8 milyon euro maliyetle alınan 27 yaşındaki futbolcunun, yaz döneminde satılması ve kulübe transfer için kaynak yaratılması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

İNGİLİZ VE ALMANLAR DEVREDE

Teknik direktör 'in yeni sezon planlamasında olmayan Luyindama için geçtiğimiz dönemlerde bazı İngiliz ve Alman kulüpleri devreye girmişti.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

BEKLENTİ DÜŞÜRÜLDÜ

Kongolu futbolcuyu geleceğe yatırım olarak gören ve satışından astronomik rakamlar kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların oyuncunun geriye gitmesi nedeniyle beklentiyi düşürdüğü öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den ayrılık raporu! O ismin üstünü çizdi

BELİRLENEN BONSERVİS 8 MİLYON EURO

27 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservisin 8 milyon euro ile sınırlı tutulduğu belirtildi. Bu sezon oynanan 40 maçın ancak 24'ünde şans bulabilen Luyindama, bunların 19'unda ilk 11'de forma giydi. Bunların hiçbirinde gol atamayan Demokratik Kongolu stoper, 1 asistle sezonu tamamladı.

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