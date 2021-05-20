20 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 3 transfer imzaladı!

Galatasaray'da 3 transfer imzaladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren , kadrosuna 3 oyuncuyu daha transfer etti. Sarı kırmızılılar, , ve ile anlaşma sağladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021 WNBA draftında 5. sırada tarafından seçilen 'li şutör oyun kurucu , 'nden milli oyun kurucu ve son olarak 'da oynayan eski oyuncusu pivot ile birer yıllık anlaşma imzalandı.

Açıklamalarda oyuncuların kariyeri hakkında bilgi verilirken, sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu.

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