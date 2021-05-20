20 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 3 transfer imzaladı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna 3 oyuncuyu daha transfer etti. Sarı kırmızılılar, Chelsea Dungee, Gizem Yavuz ve Gizem Başaran ile anlaşma sağladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021 WNBA draftında 5. sırada Dallas Wings tarafından seçilen ABD'li şutör oyun kurucu Chelsea Dungee, Çankaya Üniversitesi'nden milli oyun kurucu Gizem Yavuz ve son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oynayan eski oyuncusu pivot Gizem Başaran ile birer yıllık anlaşma imzalandı.
Açıklamalarda oyuncuların kariyeri hakkında bilgi verilirken, sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu.
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