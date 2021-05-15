Fatih Terim'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı sonrası istifa açıklaması! "Sözümü yerine getirdim"
Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen sezonu 2. olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve averaj farkıyla sezonu 2. sırada bitirdi. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim flaş açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Çok yaklaştık. Basit bir hesapla, Denizli'de ve burada gol yemesek şampiyonduk. Kısmet değilmiş. Oyuncularımla, Florya'daki çalışanlarla, emeği geçen tüm herkese, teknik heyete sonsuz teşekkürler. Bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarına teşekkürler.
O kadar çok şeyle uğraştık ki biz federasyona ve kurullarına göğsümüzü germişken, federasyon ve kurullarına teşekkür edenleri görüyoruz. Basın, kurum, federasyonla ayrı uğraş. Bir de içeriyle uğraş.
31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik.
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