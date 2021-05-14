14 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Transfer teklifini kabul etmedi

G.Saray'a o yıldızdan kötü haber! Teklifi kabul etmedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , bir yandan gelecek sezonun planlamalarını da yapıyor. Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına erkenden başlayarak, kadroya yapılacak olan takviyeleri de yine erkenden bitirmek istiyor. Bu çalışmalar sürerken Cimbom'a yıldız isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

'ın Marsilya ile sözleşmesinin sonuna gelen 'e teklifte bulunduğu ifade edildi. Score.fr'nin haberine göre; Galatasaray ve 'den önemli bir teklif aldı. Ancak 31 yaşındaki golcü bu cazip önerileri reddetti. 'dan ayrılmaya hazır olan Germain'in İspanya veya 'dan bir takımın formasını giymek istediği ifade edildi. (Fotomaç)

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