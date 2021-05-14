Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun planlamalarını da yapıyor. Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına erkenden başlayarak, kadroya yapılacak olan takviyeleri de yine erkenden bitirmek istiyor. Bu çalışmalar sürerken Cimbom'a yıldız isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın Marsilya ile sözleşmesinin sonuna gelen Valere Germain'e teklifte bulunduğu ifade edildi. Score.fr'nin haberine göre; Galatasaray ve Çin'den önemli bir teklif aldı. Ancak 31 yaşındaki golcü bu cazip önerileri reddetti. Fransa'dan ayrılmaya hazır olan Germain'in İspanya veya İtalya'dan bir takımın formasını giymek istediği ifade edildi. (Fotomaç)

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ