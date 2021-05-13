13 Mayıs 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a yanıt! "Bunu başaramayacaklar"

G.Saray'dan Beşiktaş'a yanıt! Bunu başaramayacaklar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Başkan Yardımcısı , Başkanı 'nin açıklamalarına cevap verdi. Günay, "Konsantrasyonumuzu bozacak hiç bir konuya, tartışmaya girmeyeceğiz. Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar" yorumunda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 42. hafta maçları öncesi ve arasındaki polemik sürüyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı , Beşiktaş- maçının ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan olayların takipçisi olacaklarını söylemişti. Beşiktaş Başkanı ise Günay'a, "Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Sana yakıştı mı bunu takip etmek." sözleriyle yanıt vermişti.

'nin son açıklamalarına cevap veren Günay, konsantrasyon vurgusu yapıp, şampiyonluk yolunda bu tip polemiklerin içinde olmayacaklarını söyledi.

"TARTIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ"

'a konuşan Yusuf Günay, "Taraftarımız hiç merak etmesin cumartesi akşamı şampiyon olacağız. Galatasaray finallerin takımıdır. Konsantrasyonumuzu bozacak hiç bir konuya, tartışmaya girmeyeceğiz. Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar." dedi.

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