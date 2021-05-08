Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş sözler! “Bana oynama fırsatı vermedi"

Barcelona - Atletico maçını izleyecek misin?

İkinci devreyi izlemeye çalışacağım. Bizim için çok önemli maç var ve o saatte stadyumda olacağız. Benim için iki özel takımlar. Barcelona, bir futbolcunun ulaşmayı hayal edebileceği en yüksek seviye ve Atletico benim ikinci evim. Benim için Avrupa'nın kapılarını açtı ve orada 24 yaşında çok yaşadığını düşünen genç bir adamdan tamamen farklı bir bakış açısına sahiptim. İkisi de kazanmak için oynayacaklarını düşünüyorum ve çok iyi bir maç olacağını umuyorum. Umarım kim hak ederse ve daha iyi oynayan kazanır.