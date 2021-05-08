Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş sözler! “Bana oynama fırsatı vermedi"
Sezon başında kaptan olarak ayrıldığı Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, İspanyol basınına özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli yıldız Atletico Madrid'deki günlerinden Barcelona'ya kadar kariyerindeki birçok ayrıntıya cevap verdi. İşte o röportaj... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a dönüşünüz ve hayatınızın kulübüne dönüşünüz nasıldı?
Evde olmaktan daha iyi bir şey var mı? Galatasaray benim ailem, ilk yıllarımı yaşadığım yer, Galatasaray'a olan bağlılığım elbette çok farklı. Daha sonra o takımın kaptanı olacak topçu çocuğun hikayesi. Burada neşe ve üzüntüyü farklı yaşıyorum. Bugün sahada Galatasaray için oynamasaydım tribünlerde taraftarı olarak kulübüme destek olurdum. Bu yüzden burada olduğum her saniye benim için büyük bir ayrıcalık.
Sezon nasıl gidiyor?
Bizim için zor oluyor. Çeşitli noktalarda iyi bir rolümüz vardı, ancak lige girmemiz için üç haftamız olduğundan, şampiyonluğu kazanmak için kendimize bağımlı değiliz. Bu cumartesi Beşiktaş'ı evimizde ağırlıyoruz ve her maçı kazanarak illüzyonumuzu sonuna kadar canlı tutmak istiyoruz. Galatasaray, bu tür durumlara her zaman tepki veren harika bir kulüp. Finalimizi bu hafta sonu oynayacağız.
Barcelona - Atletico maçını izleyecek misin?
İkinci devreyi izlemeye çalışacağım. Bizim için çok önemli maç var ve o saatte stadyumda olacağız. Benim için iki özel takımlar. Barcelona, bir futbolcunun ulaşmayı hayal edebileceği en yüksek seviye ve Atletico benim ikinci evim. Benim için Avrupa'nın kapılarını açtı ve orada 24 yaşında çok yaşadığını düşünen genç bir adamdan tamamen farklı bir bakış açısına sahiptim. İkisi de kazanmak için oynayacaklarını düşünüyorum ve çok iyi bir maç olacağını umuyorum. Umarım kim hak ederse ve daha iyi oynayan kazanır.
İspanyol futbolunu özlüyor musun?
Elbette. İspanya'da çok güzel anlar yaşadım ve hala dünyanın en iyi ligi olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Bu sezon olağanüstü bir şampiyonluk mücadelesi var. Sonucunu dört gözle bekliyorum. Atletico, Real Madrid ve Barcelona var ama Sevilla'yı unutmamalıyız.
Atletico ile kazandığınız LaLiga şampiyonluğu hakkında ne hatırlıyorsunuz?
Leicester City'nin Premier Lig'deki şampiyonluğu da dahil olmak üzere 2014'te Atletico ile elde ettiğimiz zafer, son yıllarda bir Avrupa Ligi'nde yaşanan en büyük sürpriz. Belki abartı olabilir, özellikle bugün hatırladığınızda ama bir düşünün. Bir yandan, Barcelona belki de tüm zamanların en iyi takımlarından biri olarak kabul edildi. Messi, Neymar, Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, Dani Alves, Jordi Alba ... Öte yandan Ronaldo, Benzema, Bale, Ramos. Sezon boyunca tek bir maç kaybetmeyen iki takım.
Barcelona ve Real Madrid ile mücadele nasıldı?
Birçok maç kazanmayı ve 90 puana ulaşmayı başardık, ancak harikalar da puan kaybetmek zorunda kaldı. Real Madrid veya Barcelona maçlarını kazandıktan sonra maçlarla yüzleşmek kolay olmadı. Odaklanmak zordu ama biz harika bir takımdık, Diego Simeone harika bir aile yarattı ve sonunda başardık.
Camp Nou'da La Liga şampiyonu olmak ne anlama geliyordu?
Futbol tarihi yapmak istiyorsanız, bunu yapmanın en karmaşık yollarından biri de Barcelona'ya karşı sezonun son maçını evde oynamak ve kazanırsanız şampiyon olacağınızı bilmek. Camp Nou'ya gitmeden önce Malaga'yı yenerek şampiyon olacağımızı düşündüğümüzü hatırlıyorum. İyi bir maç oynamamıza rağmen kazanmadık ve soyunma odasında büyük bir öfke olduğunu hatırlıyorum. Barcelona'nın bir avantajı olacağı düşünülüyordu, ancak bazen hikayenin daha değerli olması için daha büyük zorluklarla karşılaşmanız gerekiyor. Camp Nou'da LaLiga'yı kazanmak başarımızın değerini katladı.
O gün şanssızdın, sakatlanarak çıkmak zorunda kaldın
Sakatlandığımı ve devam edemeyeceğimi anladığım anda çok sinirlendim. Arkadaşlarımı, hocamı, bana güvenen insanları hayal kırıklığına uğrattığımı hissettim. Devam etmek istemem önemli değildi, bu mümkün değildi. Ama sonunda kazanılan şampiyonluk, o gün yaşadığım tüm acıları unutmamı sağladı.
Atletico hayranlarını nasıl hatırlıyorsunuz?
Real Madrid ve Barcelona gibi dünya çapında milyonlarca hayranı olan iki kulüple aynı ülkedeyseniz, ancak Atletico'yu destekliyorsanız, sadakatiniz var demektir. Atletico hayranlarının Vicente Calderon'da yarattığı atmosferi asla unutmayacağım. Sahadayken kulüplerine duydukları sevgi ve bağlılığı hissettim. Onların desteği ve sahip olduğumuz takımla, eski stadımızda dünyadaki her takımı yenebileceğimizi biliyorduk. Bu harika bir duygu.
Simeone ile ilişkiniz nasıldı?
O, birlikte çalıştığım en iyi yabancı hoca. Maçlardan önce inanılmaz bir disiplin ve çalışma rutini sürdürüyor. Rakip analize büyük önem veriyor. Maçtan önce rakipler hakkında söylediği her şeyle kendinize inandırıyor. Bu sözlerin sahada gerçeğe dönüştüğünü görmek, bir oyuncu olarak eğlenmenizi sağlar. En iyiye karşı oynarken en iyisi olduğunuza inanmanızı sağlar. Asla unutmadığım bir şey var. Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Chelsea oynayacaktık ve o bize inanılmaz maçın bir ön izlemesini verdi. Eden Hazard'ın savunmada rakibini asla takip etmediğini sayısız örnekle bize gösterdi. O gün sağda Juanfran ile pek çok şansımız oldu ve finale kaldık. Ben de gol attım!
Barcelona'ya gitmek için Atletico'dan ayrıldığınıza pişman mısınız?
Hayır, bence tam zamanında gelen güzel bir ayrılıktı. Ne az ne de fazlası. Atletico'da çok güzel anlar yaşadım. Şampiyonluklar kazandık ve hedefim tutturuldu, kariyerimde güzel anılarla yeni bir sayfa açtım. Luis Enrique ile Barcelona'da her şey yolundaydı. Messi, Suarez ve Neymar'dan sonra en golcü bendim. İlk 11'deyken bile oynama şansı vardı. Sonra Valverde geldi ve bana oynama fırsatı vermedi, mantıklı gelmedi. Ayrıca dünyanın en iyilerinden biri olsa bile kendimi değerli hissetmediğim ve başarılarına katkıda bulunamayacağım bir takımda olmamam gerektiğini düşündüm. Bu yüzden Barcelona'dan ayrıldım.
Leo Messi ile oynamak nasıl bir duygu?
Kariyerime baktığımda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. En iyilerle oynama fırsatım oldu. Bence Leo tüm zamanların en iyi oyuncusu. İspanya'ya gitmeden önce hala Galatasaray için oynadığım sırada Leo'nun bu dünyadan olmadığını ve yıllar içinde ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini ve hala bu dünyadan olmadığını düşünüyorum.
Bazı karmaşık olaylardan sonra sakin bir hayatınız var mı?
Evdeyim. Kendimi kutsanmış hissediyorum. Evliyim ve iki güzel çocuğum var. Hamza ve Asil Aslan. Bir aile kurduğunuzda, attığınız her adıma ve verdiğiniz her karara daha fazla dikkat ediyorsunuz. Siz de onlar için yaşamaya başlıyorsunuz. Sorumluluklarınız artar. Şu anda çok mutluyum ve huzur içindeyim. Bu hayatıma yansıyor.
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