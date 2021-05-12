İlk yarılar bittiğinde, Beşiktaş ve Fenerbahçe yenik Galatasaray ise iki farklı öndeydi. Sarı-kırmızılılar bir de penaltı kaçırmıştı. Maçlar o şekilde bittiğinde Terim'in takımı genel averajla şampiyonluk iddiası taşıyacakken, ilk penaltıyı Babel net bir vuruşla gole çevirmişken, neden ikinci penaltıyı Emre Akbaba kullandı hiçbir fikrim yok. Gerçekten böyle bir anda, böyle bir maçta böyle bir gaflete nasıl düşülebilir anlamak imkansız.