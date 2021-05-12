12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! "Şapkadan dinozor çıktı"

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 4-1'le geçerek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Son haftaya girilirken lider Beşiktaş'la puanını eşitleyen sarı kırmızılılar, şampiyonluk için dev bir adım attı. Usta yazarlar da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

SERKAN KORKMAZ - NEFES NEFESE

Aynı anda dokuz tane maçı "" kanalından ciddi ciddi takip ettim. "Konferans yayını" adı altında 'in sunumu, ve dostlarımın yorumlarıyla izledim tüm maçları. Çok zor bir işi kotardılar; gönülden tebrik ederim. Eminim onlar da aynı fikirdedir; çok sayıdaki maçın takibinde, bir sunucu, iki yorumcu daha stüdyoda olabilirmiş.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı

İlk yarılar bittiğinde, ve yenik Galatasaray ise iki farklı öndeydi. Sarı-kırmızılılar bir de penaltı kaçırmıştı. Maçlar o şekilde bittiğinde Terim'in takımı genel averajla şampiyonluk iddiası taşıyacakken, ilk penaltıyı net bir vuruşla gole çevirmişken, neden ikinci penaltıyı kullandı hiçbir fikrim yok. Gerçekten böyle bir anda, böyle bir maçta böyle bir gaflete nasıl düşülebilir anlamak imkansız.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı

Santimlerin, saliselerin, tümseklerin, çukurların, tüm faktörlerin bu kadar önemli olduğu bir anda ilk penaltıyı atan kişi neden ikinciyi kullanmaz. Çok ama çok tuhaf. Galatasaray, hiç de azımsanmayacak bir "şampiyonluk umudunu" son haftaya taşımayı başardı, ikincilik içinse avantajlı duruma geçti.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı

Hakemin penaltı kararları doğruydu. Olası bir ikincilik sadece " umudu" değil; pek çok yönetici, teknik adamlar ve bazı topçular için çok daha fazlası anlamına gelecek. Tıpkı için de geçerli olduğu gibi. Allah futbolla ilgilenen herkese güç versin.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı

LEVENT TÜZEMEN - TECRÜBE

G.Saray'ın küme düşmüş 'ye karşı farklı kazanacağını düşünüyordum. Ancak 'ın ve 'nin evinde kaybedecekleri aklımın ucundan bile geçmedi. Öyle bir gece yaşadık ki, şapkadan tavşan değil, adeta dinozor çıktı. G.Saray bir anda şampiyonluk şansını eline geçirdi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı

'de G.Saraylı oyunculara baktığımda oyun olarak maçındaki gibi ciddiyette değillerdi. Üç penaltı oldu, topun başına üç ayrı kişi geçti. 'nın penaltı atması tamamen fanteziydi. G.Saraylı oyuncular soyunma odasına girerken, Beşiktaş ve Fenerbahçeli oyuncular mağluptu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı

Ama ikinci yarı Arda, Taylan, sanki maçtan kopuk gibiydiler. golünü atınca Fatih Terim hemen değişikliğe gitti. Doğru hamlelerle ciddiyeti yüksek oyuncuları oyuna aldı. Skorun farka taşınmasını sağladı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı

Şampiyonluk tecrübe, birikim ve sakinlik ister. Üç takımın hocasına baktığımız zaman en tecrübelisi Fatih Terim. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular da hocaları da stresi kaldıramadı. Kenarda Fatih Terim'in sakinliği oyunculara fazlasıyla etki etmiştir. Şimdi öyle bir final yaşayacağız ki, fazla gol atan biri şampiyon olacak.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı

G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içine, ve 'nin mucizevi yenilgileri soktu. Ben G.Saraylı oyuncuların ve Fatih Terim'in bu mucizeyi, geri çevirmeyeceklerini Malatya'yı farklı yenmek için sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. G. Saray'a herhalde krizler yarıyor.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Denizlispor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı sözler! Şapkadan dinozor çıktı

Seçim öncesi kimin başkan olacağı belli değil. Belki Mustafa Cengiz, G.Saray şampiyon olursa adaylığını bile koyabilir. Gelecek adaylar ne vadedecekler ki... Üç şampiyonluk yaşamış bir başkan olarak Mustafa Cengiz, G. Saray tarihine geçer.

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