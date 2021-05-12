Son dakika spor haberi: Denizlispor - Galatasaray maçında ilginç an! Fatih Terim...
Spor Toto Süper Lig'de 41. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenerek şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Zorlu karşılaşma sırasında bir taraftarla teknik direktör Fatih Terim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup etti. Küme düşmesi kesinleşen rakibini farklı yenen sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle son hafta öncesi şampiyonluk için umutlandı.
Bu arada Denizli'de, karşılaşma oynanırken ilginç bir an yaşandı. Galatasaray'ın gözü Denizli'de, kulağı İstanbul'da rakiplerinin maçındaydı.
Sabah'ta yer alan habere göre maç sırasında stat dışındaki bir taraftar yüksek sesle, "Fatih hocam; Sivas ve Karagümrük önde" diye bağırdı. Sesi duyduğunu belli eden Terim "Tamam" diye karşılık verdi.
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