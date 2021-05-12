12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Denizlispor - Galatasaray maçında ilginç an! Fatih Terim...

Denizlispor - Galatasaray maçında ilginç an! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Spor Toto 'de 41. hafta mücadelesinde , deplasmanda Yukatel 'u 4-1 yenerek şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Zorlu karşılaşma sırasında bir taraftarla teknik direktör arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberi ( haberi)

'in 41. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Yukatel 'u 4-1 mağlup etti. Küme düşmesi kesinleşen rakibini farklı yenen sarı-kırmızılı takım, ve 'nin puan kaybetmesiyle son hafta öncesi şampiyonluk için umutlandı.

Bu arada 'de, karşılaşma oynanırken ilginç bir an yaşandı. Galatasaray'ın gözü Denizli'de, kulağı 'da rakiplerinin maçındaydı.

'ta yer alan habere göre maç sırasında stat dışındaki bir taraftar yüksek sesle, "; ve önde" diye bağırdı. Sesi duyduğunu belli eden Terim "Tamam" diye karşılık verdi.

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