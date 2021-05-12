Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la puanını eşitleyen Galatasaray, zirve için büyük bir umut yakaladı. Şampiyonluk havasına giren sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından 9 sene önce Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de yaşanan şampiyonluğun yıl dönümünü paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Süper Lig'de son haftaya Beşiktaş'la puan puana giren ve şampiyonluk şansını artıran Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.
Sarı kırmızılılar, 9 yıl önce Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kazanılan şampiyonluğu andı.
2011-2012 sezonunda Süper Final'in son maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etmişti. 0-0 beraberlik sonrasında sarı kırmızılılar sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN... #KadıköyHatırası" denildi.
🏆 18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 12, 2021
🦁 KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN... 🏆#KadıköyHatırası pic.twitter.com/t1ptgmhEbN
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