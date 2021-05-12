12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

'de 'la puanını eşitleyen , zirve için büyük bir umut yakaladı. Şampiyonluk havasına giren sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından 9 sene önce 'ye karşı 'de yaşanan şampiyonluğun yıl dönümünü paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

'de son haftaya 'la puan puana giren ve şampiyonluk şansını artıran 'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılılar, 9 yıl önce 'de 'ye karşı kazanılan şampiyonluğu andı.

2011-2012 sezonunda 'in son maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etmişti. 0-0 beraberlik sonrasında sarı kırmızılılar sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN... #KadıköyHatırası" denildi.

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