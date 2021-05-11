11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Denizlispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Denizlispor-G.Saray |İlk 11'ler belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Ali, , Leismann, , , Tusha, Murawski, Mix, Recep, Rodallega

GALATASARAY: , , , Donk, Saracchi, , , Babel, Arda, Akbaba, Halil

👉 42. RANDEVU.
Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

🏆 ŞAMPİYONLUK ŞANSI SÜRÜYOR

Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider ve ikinci sıradaki 'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.

👉 YENİLMEZLİK SERİSİ 7

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı ve 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son olarak Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazandı. Aslan bu süreçte; Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Cimbom 12 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

🟨 3 FUTBOLCU SINIRDA

Denizlispor mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Aslan'da Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde son hafta İstanbul'da oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olacak.

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