05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ertelendiğini duyurdu! | Gs haberleri...
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 6 Mayıs'ta düzenlenecek olan basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
Galatasaray sosyal medya hesabından, "Başkanımız Mustafa Cengiz, 6 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecektir." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulunmuştu. Kulüp, basın toplantısının ertelendiğini açıkladı.
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