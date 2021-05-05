05 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ertelendiğini duyurdu! | Gs haberleri...

Mustafa Cengiz'in basın toplantısı ertelendi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı 'in 6 Mayıs'ta düzenlenecek olan basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

sosyal medya hesabından, "Başkanımız , 6 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da 'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecektir." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulunmuştu. Kulüp, basın toplantısının ertelendiğini açıkladı.
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